Polska sprawiła niespodziankę! Ograła Rosję w ostatnim meczu siatkarskiej Ligi Narodów

Cztery zwycięstwa i dziesięć porażek - tak wyglądał przed ostatnim meczem z Rosją bilans siatkarek Jacka Nawrockiego w tegorocznej Lidze Narodów. Polki miały szansę na to, aby awansować z trzynastego na jedenaste miejsce w tabeli, ale do tego potrzebowały zwycięstwa nad Rosjankami. Rywalki były z kolei pewne, że zakończą rozgrywki na miejscach 7-8 i tego dnia zagrały bez swojej liderki - Natalii Gonczarowej. W polskim zespole zabrakło za to Malwiny Smarzek, a na skrzydłach grały Magdalena Stysiak, Zuzanna Górecka i Martyna Łukasik.

Polki bardzo dobrze rozpoczęły to spotkanie. Od stanu 4:5 zdobyły siedem punktów z rzędu i tę kilkupunktową przewagę pewnie utrzymywały do końca partii. Dobrze funkcjonował polski blok, jak również atak oparty na barkach Magdaleny Stysiak. W pierwszej partii Polska zwyciężyła 25:17.

Drugi set był lustrzanym odbiciem pierwszego. Tym razem to Rosjanki w podobnej fazie partii odskoczyły na sześć punktów (12:6) i mimo starań Polek nie dały się im zbliżyć, by choćby doprowadzić do wyrównanej końcówki. Set zakończył się wygraną Rosji do 20.

Polska walczyła jak równy z równym, a skończyło się tak jak zwykle

W trzeciej partii znowu świetnie spisywały się siatkarki Jacka Nawrockiego. Na przerwę techniczną schodziły z prowadzeniem 8:5, a potem ich przewaga tylko rosła. Zwycięstwo do 16 mówi wszystko. Zdecydowanie najlepszą siatkarką na parkiecie była Stysiak, a do tego Polki dokładały kolejne punkty blokiem i popełniały mniej błędów od swoich przeciwniczek.

W czwartym secie Polki wydawały się mieć pełną kontrolę i zmierzać pewnie do zwycięstwa w całym spotkaniu. Prowadziły już 16:9, po czym Rosjanki z kolejnych 12 punktów wygrały aż 10 i po kilku minutach to one były na prowadzeniu (18:19). Polkom nie udało się już zatrzymać rozpędzonych rywalek, które wygrały 25:22 i doprowadziły do tie-breaka. Główną przyczyną takiej sytuacji była zapaść Polek w ataku, bowiem skończyły one zaledwie 8 piłek w czwartym secie przy 17 punktach w tym elemencie reprezentacji Rosji.

Decydująca partia rozpoczęła się dla polskich siatkarek świetnie. Przy zagrywce Katarzyny Wenerskiej Polki wyszły na szybkie prowadzenie 4:0, a sama Wenerska zakończyła tę serię asem serwisowym. Po świetnych atakach i asie Zuzanny Góreckiej zrobiło się 10:4, a całego tie-breaka (15:7) i mecz skutecznym atakiem zakończyła Martyna Łukasik.

Polskie siatkarki ostatecznie pokonały Rosję 3:2. Odnosząc piąte zwycięstwo w rozgrywkach, Polki uplasowały się na 11. miejscu w tegorocznej Lidze Narodów. Najwięcej punktów dla polskiego zespołu zdobyła Magdalena Stysiak - 26, a 17 dołożyła Zuzanna Górecka. Zawodniczki Jacka Nawrockiego nie osiągnęły imponującego wyniku, ale trzeba wierzyć, że zdobyły za to doświadczenie, które zaprocentuje już na wrześniowych mistrzostwach Europy.

Tabela Ligi Narodów kobiet po meczu Polska - Rosja

1. USA - 15 meczów, 14 zwycięstw, 42 pkt, sety 42:7;

2. Brazylia - 14 meczów, 12 zwycięstw, 37 pkt, sety 39:9;

3. Japonia - 15 meczów, 12 zwycięstw, 33 pkt, sety 36:18;

4. Turcja - 14 meczów, 11 zwycięstw, 30 pkt, sety 36:18;

5. Chiny - 15 meczów, 10 zwycięstw, 30 pkt, sety 35:21;

6. Dominikana - 15 meczów, 9 zwycięstw, 29 pkt, sety 34:25;

7. Rosja - 15 meczów, 8 zwycięstw, 23 pkt, sety 29:26;

8. Holandia - 14 meczów, 8 zwycięstw, 23 pkt, sety 27:24;

9. Belgia - 14 meczów, 7 zwycięstw, 16 pkt, sety 24:34;

10. Niemcy - 15 meczów, 5 zwycięstw, 16 pkt, sety 20:29;

11. Polska - 15 meczów, 5 zwycięstw, 15 pkt, sety 24:36;

12. Włochy - 15 meczów, 4 zwycięstwa, 16 pkt, sety 24:35;

13. Serbia - 15 meczów, 4 zwycięstwa, 14 pkt, sety 19:36;

14. Kanada - 14 meczów, 3 zwycięstwa, 11 pkt, sety 17:36;

15. Korea Południowa - 14 meczów, 3 zwycięstwa, 9 pkt, sety 14:37;

16. Tajlandia - 15 meczów, 2 zwycięstwa, 6 pkt, sety 11:40.

W turnieju finałowym, który zostanie rozegrany w czwartek i piątek, zagrają drużyny USA, Brazylii, Japonii oraz Turcji.