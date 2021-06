Polki grają z niepokonanymi Amerykankami. Gdzie i kiedy oglądać mecz USA - Polska? [TRANSMISJA]

W miniony poniedziałek Polki przegrały z Niemkami 0:3 (23:25, 20:25, 23:25) i straciły swoje szanse na awans do Final Four. Kadra prowadzona przez Jacka Nawrockiego matematycznie wciąż może znaleźć się w najlepszej dziesiątce. Obecnie Polska zajmuje 11. miejsce z 13 punktami i traci jeden punkt do Serbii. Najbliższe spotkanie dla biało-czerwonych będzie szczególnie ciężkie, ponieważ zmierzą się z najlepszą drużyną tegorocznej edycji Siatkarskiej Ligi Narodów.

Siatkarska Liga Narodów. Tylko jedno z sześciu ostatnich spotkań skończyło się wygraną Polski

Reprezentacja Polski ma na koncie cztery zwycięstwa w tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów. Kadra Jacka Nawrockiego pokonała Włoszki (3:2 – 25:22, 22:25, 20:25, 25:22, 17:15), Koreę Południową (3:0 – 25:15, 25:20, 25:22), Kanadę (3:2 – 22:25, 21:25, 25:21, 25:17, 15:7) oraz Tajlandię (3:0 – 25:23, 25:15, 25:20).

Bilans ostatnich sześciu spotkań pomiędzy Polkami a Amerykankami jest wyjątkowo dla nas niekorzystny. Biało-czerwone wygrały tylko w 2010 roku podczas turnieju Grand Prix – 3:1 (16:25, 26:24, 25:19, 25:13). Wówczas trenerem polskiej kadry był Jerzy Matlak. Z kolei ostatni mecz odbył się 3 lipca 2019 roku w ramach Ligi Narodów. Stany Zjednoczone wtedy wygrały 3:1 (21:25, 25:16, 25:15, 26:24).

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polski ze Stanami Zjednoczonymi?

Spotkanie reprezentacji Polski z USA w ramach 13. Kolejki Ligi Narodów odbędzie się w piątek 18 czerwca o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w TVP Sport, Polsacie Sport, na stronach internetowych sport.tvp.pl i Ipla.tv oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Transmisja tekstowa na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.