Jest skład polskich siatkarzy na mecz z Niemcami. Heynen wybrał

Vital Heynen zapowiadał grę liderami, ale na środowy mecz z Japonią do 14-osobowego składu nie zgłosił Michała Kubiaka i Bartosza Kurka. Nie zagrali też Wilfredo Leon i Fabian Drzyzga. Mimo to Polska zwyciężyła 3:0. Kolejny mecz w Lidze Narodów rozegra w czwartek. Vital Heynen już odkrył karty na to spotkanie, bo poznaliśmy skład na Niemcy. Skład, w którym nie ma Macieja Muzaja, Marcina Komendy, Karola Kłosa i Damiana Wojtaszka, który dopiero wraca z Polski, gdzie był przy narodzinach dziecka.

Są za to wszystkie największe armaty: Wilfredo Leon, Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Kamil Semeniuk. - Proces wybierania najlepszej grupy należy do trenera. Ale on otwarcie rozmawia z zawodnikami i nie ma tajemnic. Każdy z nich, nawet jeżeli nawet wie, że wyjazd mu się oddala, da z siebie wszystko, żeby się pokazać i wyciągnąć coś dla siebie - mówił w rozmowie z Jakubem Balcerskim ze Sport.pl statystyk kadry Robert Kaźmierczak.

Ta selekcja oczywiście dotyczy igrzysk olimpijskich w Tokio. Heynen do Japonii zabierze 12 z 19 zawodników, którzy przebywają obecnie we włoskim Rimini na Lidze Narodów. W czwartek Polacy zagrają tam 12. spotkanie. Początek meczu z Niemcami o 21, relacja na żywo w Sport.pl.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Niemcami: Piotr Nowakowski, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz, Michał Kubiak, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Paweł Zatorski, Mateusz Bieniek, Bartosz Bednorz, Norbert Huber

Siatkarska Liga Narodów. Tabela po 11 kolejkach

Brazylia - 10 zwycięstw, 29 pkt, bilans setów 30:8 Polska - 9 zwycięstw, 27 pkt, 28:8 Francja - 8 zwycięstw, 25 pkt, 30:17 Słowenia - 8 zwycięstw, 23 pkt, 28:15 Serbia - 8 zwycięstw, 22 pkt, 27:18 Rosja - 7 zwycięstw, 23 pkt, 27:18 Japonia - 6 zwycięstw, 16 pkt, 22:19 Iran - 5 zwycięstw, 18 pkt, 23:20 USA - 5 zwycięstw, 15 pkt, 18:19 Włochy - 5 zwycięstw, 14 pkt, 19:23 Argentyna - 5 zwycięstw, 14 pkt, 17:22 Niemcy - 4 zwycięstwa, 13 pkt, 19:26 Kanada - 3 zwycięstwa, 10 pkt, 15:24 Bułgaria - 2 zwycięstwa, 7 pkt, 11:29 Holandia - 2 zwycięstwa, 6 pkt, 12:31 Australia - 1 zwycięstwo, 2 pkt, 6:32

Tegoroczna edycja Ligi Narodów rozgrywana jest w tzw. bezpiecznej bańce. Choć reprezentacje narzekają na warunki w tej bańce (więcej tutaj). A jest ich aż 16 (a wraz z żeńskimi - 32). Grają one w systemie każdy z każdym, z czego cztery najlepsze zespoły awansują do Final Four, który odbędzie się 24-25 czerwca.