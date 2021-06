Nowy rekord siatkarskiej Ligi Narodów! Największa sensacja. Francja w szoku

Francuzi - mistrzowie Europy z 2015 roku, zajmujący dotychczas trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów prowadzili 2:0 z przedostatnią drużyną tabeli, mającą zaledwie jedno zwycięstwo na koncie - Holandią, a pierwszą partię wygrali do 15. W trzecim secie mieli nawet piłkę meczową, ale jej nie wykorzystali i rywale wygrali na przewagi. W czwartej partii Francuzi zmarnowali wysokie prowadzenie (12:7, 14:10) i fatalnie rozegrali końcówkę (od stanu 22:22). W efekcie doszło do tie-breaka. Miał on szalony przebieg. Holendrzy prowadzili w nim już 14:10 i zmarnowali cztery piłki meczowe, a potem jeszcze jedną. Natomiast Francuzi w grze na przewagi mieli dwie piłki meczowe. Ostatecznie to Holendrzy wygrali 18:16 i sensacja stała się faktem.

Sensacja w Lidze Narodów! Katastrofa Francji. Prowadzili 2:0 i 12:7

Absolutnym bohaterem Holendrów był doskonale znany polskim kibicom Nimir Abdel-Aziz, były siatkarz ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Poprowadził swój zespół do sensacyjnej wygranej, zdobywając łącznie aż 42 punkty, na co złożyło się 36 skutecznych ataków, 4 asy serwisowe i 2 punkty z bloku. Holender tym samym ustanowił nowy rekord siatkarskiej Ligi Narodów.

Poprzedni rekord najwyższego wyniku w Lidze Narodów mężczyzn to 37 punktów, ustanowiony przez Chińczyka Jiang Chuana w 2018 roku, również przeciwko Francji.

Holandia po tej wygranej wciąż zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Ligi Narodów. Ma sześć punktów i tylko dwa zwycięstwa na koncie (wcześniej z Niemcami 3:2). Natomiast Francja straciła szansę na dogonienie po tej kolejce w tabeli Polaków i ma dwa punkty mniej od zespołu Vitala Heynena.