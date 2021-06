Heynen ma plan! "Gdyby tak wyglądał skład Polski na finał IO, nikt by się nie zdziwił"

Mamy 8 zwycięstw i 2 porażki. Idziemy do strefy medalowej. A po drodze realizujemy ważniejsze cele.

Drugi plan Vitala

W dziewięciu meczach była rotacja, od której wszystkim może się kręcić w głowach. Vital Heynen dał grać wszystkich zawodnikom, których ma w Rimini. Sprawdzał 19 ludzi. Ustawień stworzył jeszcze więcej. Testował, obserwował, wyciągał wnioski. Możliwe, że on już wie, że ma 12-osobowy skład na Polski na igrzyska w Tokio. Może jeszcze ma jakiś znak zapytania. W każdym razie w 10. kolejce Ligi Narodów trzymał się tego, co wcześniej zapowiedział. Czyli dał grać liderom.

Na rozegraniu Fabian Drzyzga. Na ataku Bartosz Kurek. Na przyjęciu Wilfredo Leon i Michał Kubiak. Na środku Piotr Nowakowski i Jakub Kochanowski. A na libero Paweł Zatorski. Gdyby tak wyglądał skład Polski na olimpijski finał (obyśmy w nim zagrali!), nikt by się nie zdziwił. A my tak wyszliśmy na Kanadę. Drużynę, która w Rimini do spotkania z nami wygrała tylko 2 z 9 meczów.

Heynen nie chce nikogo rozbijać. On realizuje swój drugi plan na ten turniej. Po pierwszej chciał wybrać 12 ludzi na Tokio. A po drugie, chce ich wszystkich przygotować. I teraz jest czas, by więcej grali ci, którzy grali mniej wtedy, gdy o ostatnie wolne miejsca w olimpijskiej kadrze walczyli co z trochę mniej znaczącą pozycją.

Jeszcze bez fajerwerków, ale wraca radość

6:8 na pierwszej przerwie technicznej. I 13:16 na drugiej. Długo wchodziła w mecz ta nasza żelażna szóstka (no, może Kochanowskiego mógłby w niej zmienić Mateusz Bieniek. Ale wcale nie musiałby!).

Długo to Kanadyjczycy lepiej zagrywali. Przy stanie 13:16 w pierwszym secie w asach serwisowych było 0:3. Długo nasze gwiazdy nie błyszczały. Ale to nie jest czas na fajerwerki. Najważniejsze, że w kluczowych momentach Polacy pokazywali dojrzałość. Z 13:16 na 17:16 wyszliśmy dzięki zagrywkom Leona. 131 km/h leciała piłka, gdy dał nam pierwszego asa w meczu. A w drugim secie z 17:19 wyprowadził nas na 22:19 dzięki całej serii świetnych zagrywek w tym dwóch bezpośrednich asów.

W najważniejszych końcówkach zagrywkami, efektownymi i skutecznymi zbiciami a także obronami pomagał też Michał Kubiak. Liczby może tego do końca nie oddają (w ataku skończył 8 z 22 piłek, czyli miał tylko 36-procentową skuteczność), ale to był pierwszy dobry mecz kapitana w tym turnieju.

Zresztą, popatrzcie, jaką radość dał mu na pozór zwykły pipe po dograniu Zatorskiego.

Kanado, dziękujemy! Japonio, prosimy o więcej

Kanadyjczycy nie są siatkarską potęgą. I w Rimini ogólnie nie grają dobrze. Ale naszym mistrzom świata się postawili. Byli odważni na zagrywce i w ataku, nie wstrzymywali ręki, próbowali urwać Polsce chociaż seta. Zaprezentowali się zupełnie inaczej niż rozbijani wcześniej przez nasz zespół Australijczycy, Bułgarzy czy Holendrzy.

W czwartym trójmeczu (Liga Narodów toczy się według schematu: trzy mecze, trzy dni wolne, znów trzy mecze, znów trzy dni wolne itd.) teoretycznie nie mamy trudnych rywali. Kanada, Japonia i Niemcy to na papierze nasz najłatwiejszy zestaw. Ważne, że już z Kanadą wcale nie było łatwo, że mecz był twardy, że nasi siatkarze byli zmuszeni do jakiegoś wysiłku. Liczmy, że Japończycy też pomogą nam budować formę na Tokio. Mecz z nimi w środę o godzinie 15. Oni właśnie wygrali z Niemcami 3:0, a wcześniej byli bardzo nierówni (mają 6 zwycięstw i 4 porażki), ale potrafili wygrać m.in. z Rosją.