Niemcy rozbiły Polskę w Lidze Narodów. Bardzo słaby mecz i niewykorzystana szansa

W poniedziałek drużyna Jacka Nawrockiego stanęła przed szansą na piąte zwycięstwo w rozgrywkach i awans na dziewiąte miejsce w tabeli Ligi Narodów. Polskie siatkarki mierzyły się bowiem z Niemkami, które w ostatnim czasie przegrały m. in. z najsłabszą w rozgrywkach Tajlandią.

Polki dobrze rozpoczęły to spotkanie - od gry na wysokim poziomie, która przyniosła im pięciopunktowe prowadzenie 11:6. Od tego czasu jednak, im dalej w las, tym gorzej. Ich jakość gry zdecydowanie spadła i już po kilku minutach był remis po 14. Mimo to, do końca seta trwała niezwykle wyrównana walka o zwycięstwo i siatkarki trenera Nawrockiego prowadziły nawet w końcówce 23:22. Niestety, trzy kolejne punkty padły łupem rywalek. Bohaterką Niemek była Hanna Orthmann, która najpierw skończyła atak, potem uczestniczyła w bloku, który zatrzymał Magdalenę Stysiak, a przy pierwszej piłce setowej Niemka zaserwowała asa i zakończyła tę partię (23:25).

W drugim secie było jeszcze gorzej, bo wyrównana walka zakończyła się już od stanu 16:16. W tym momencie Niemki uzyskały dwupunktową przewagę, która utrzymywała się niemal do końca. Niemal, bo przy prowadzeniu 22:20 rywalki Polek zdobyły trzy kolejne punkty i zwyciężyły seta właśnie do 20.

Walczące o pozostanie w całym spotkaniu polskie siatkarki nie zamierzały składać broni. Prowadziły niemalże przez całą trzecią partię, maksymalnie różnicą czterech punktów - 13:17. Od tego momentu jednak z sześciu kolejnych piłek wygrały tylko jedną i zrobiło się po 18. W końcówce znowu błysnęła Hanna Orthmann, która zagrała dwa kolejne asy serwisowe, czym dała dwie piłki meczowe swojej drużynie (22:24). Przy pierwszej Orthmann zepsuła zagrywkę, ale przy drugiej skutecznie zaatakowała środkowa Scholzel i było po meczu.

Orthmann w całym spotkaniu zdobyła 13 punktów, a najskuteczniejsza była Kimberly Drewniok, która zdobyła ich 15. Po polskiej stronie najwięcej punktów zdobyła Magdalena Stysiak - 13.

Reprezentacja Polski przegrała z Niemcami 0:3, ale dalej zajmuje 11. miejsce w tabeli Ligi Narodów. Kolejny mecz Polki rozegrają w piątek, gdy zmierzą się ze zdecydowanie najlepszymi w rozgrywkach Amerykankami (godzina 18:00).