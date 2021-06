Tak wygląda tabela Ligi Narodów siatkarek po meczu Polska - Tajlandia

Tajlandia to najsłabszy zespół w tegorocznej Lidze Narodów. Nie należało go jednak lekceważyć, bo Tajki wygrały swój poprzedni mecz (3:1 z Niemkami), co było ich pierwszym zwycięstwem w tegorocznych rozgrywkach. Mimo tego wygrana była obowiązkiem Polek i z tego obowiązku podopieczne Jacka Nawrockiego się wywiązały. "Biało-Czerwone" wygrały 3:0 (25:23, 25:15, 25:20), dzięki czemu przełamały passę trzech porażek z rzędu. To czwarte zwycięstwo Polek w tegorocznej Lidze Narodów.

Polki wygrały, ale nie awansowały w tabeli

Ta wygrana jednak nie pozwoliła Polkom poprawić swojego miejsca w tabeli. Tak samo jak przed meczem, "Biało-Czerwone" okupują 11. pozycję. Reprezentacja Polski ma już więcej zwycięstw niż Niemcy i Kanada (obie ekipy wygrały po trzy spotkania), ale tyle samo co znajdujące się na 10. miejscu Serbki. Te jednak mają na swoim koncie 14 punktów, podczas gdy Polki zebrały ich 13. To oznacza, że Polska nadal będzie zajmować 11. lokatę.

Do turnieju finałowego awansują cztery najlepsze drużyny. Liderkami są niepokonane jak dotychczas Amerykanki z kompletem 11 wygranych meczów i tylko dwoma przegranymi setami. Drugie miejsce zajmują Turczynki, trzecie Brazylijki a czwarte Holenderki.

Najbliższy mecz reprezentacja Polski zagra 14 czerwca z Niemkami, które zajmują 13 miejsce.

Inne niedzielne wyniki Ligi Narodów:

Turcja – Belgia 3:0

USA – Japonia 3:0

Włochy – Holandia 2:3

Dominikana – Chiny 1:3

Rosja – Kanada 3:0

Korea Południowa – Serbia 3:1

Tabela Ligi Narodów po 10. kolejkach