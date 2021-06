Niemcy w szoku po klęsce w Lidze Narodów. Polska będzie kolejna?

Tajki już od początku sobotniego spotkania pokazały, że chcą zwyciężyć. Co prawda przegrały pierwszy set 24:26, jednak to nie powstrzymało ich od odrobienia strat. W drugiej części gry to one dominowały na parkiecie, co udowodniły wygrywając 25:11. Wynik ten powtórzyły również w trzecim secie, a zdecydowanie najważniejszym elementem była ostatnia część spotkania. Azjatki wręcz rozgromiły Niemki 25:16 i przypieczętowały swój sukces w siatkarskiej Lidze Narodów Kobiet. - Fatalny błąd - tak porażkę podsumował niemiecki Sport1.de.

Sensacyjne zwycięstwo Tajek w Lidze Narodów Kobiet. Polska kolejnym rywalem

Wygrana w meczu z siatkarską reprezentacją Niemiec przybliżyła Tajki do przedostatnich w tabeli Koreanek. Obecnie zespół Kittikuna Sri-Utthawonga traci do rywalek tylko jeden punkt. Zadanie to nie należy do najłatwiejszych, ponieważ przed Azjatkami spotkania m.in. z Brazylią, która zajmuje 2. miejsce w tabeli z bilansem ośmiu wygranych i dwóch porażek czy z będącą na 9. pozycji Belgią. Jak prezentuje się pełna tabela Ligi Narodów Kobiet?

Polskie siatkarki gładko przegrały z Brazylią. Wyrównana walka tylko w trzecim secie

TABELA SIATKARSKIEJ LIGI NARODÓW KOBIET:

Stany Zjednoczone - 30 pkt (30:2 w setach) Brazylia - 25 pkt Japonia - 22 pkt Turcja - 21 pkt Holandia - 21 pkt Dominikana - 20 pkt Rosja - 17 pkt Chiny - 15 pkt Belgia - 11 pkt Serbia - 14 pkt Polska - 10 pkt Kanada - 10 pkt Niemcy - 9 pkt Włochy - 8 pkt Korea Południowa - 4 pkt Tajlandia - 3 pkt

Warto dodać, że najbliższymi przeciwniczkami Tajek będą reprezentantki Polski. Spotkanie obu drużyn odbędzie się w niedzielę (13 czerwca) o godz. 19:30. Będzie to również szansa dla kadrowiczek Jacka Nawrockiego do odwrócenia niechlubnej passy trzech porażek w siatkarskiej Lidze Narodów. W sumie Polki przegrały siedem spotkań w tegorocznych rozgrywkach. Jedynymi zespołami, z którymi dotychczas wygrały kadrowiczki są Włochy (3:2), Korea Południowa (3:0) oraz Kanada (3:2).