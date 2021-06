Tak wygląda sytuacja w grupie Ligi Narodów po sromotnej porażce z Brazylią

Reprezentantki Polski nie miały zbyt wiele do powiedzenia w starciu ze świetnie grającymi Brazylijkami, choć w każdym z setów podejmowały walkę. W pierwszym przegrały do 22, w drugim do 20, natomiast w trzecim do 23, a całe spotkanie 0:3.

REKLAMA

Selekcja Heynena wkracza w kluczową fazę. Trener nie dostał wielu odpowiedzi

Mała szansa Polek na miejsce w czołowej czwórce

Szanse reprezentacji Polski na awans do fazy finałowej wciąż są jednak bardzo małe, ponieważ zagrają w niej cztery najlepsze drużyny. Podopieczne Jacka Nawrockiego natomiast tracą do zajmowanego przez Turcję czwartego miejsca aż 11 punktów. Strata do trzeciej Japonii wynosi z kolei 12 punktów.

Po 10 spotkaniach polskie siatkarki zajmują 11. pozycję w tabeli Ligi Narodów. Realną szansę na poprawę tego dorobku będą miały już w niedzielny wieczór, kiedy to zagrają przeciwko ostatniej drużynie w stawce, czyli Tajlandii.

Inne sobotnie wyniki Ligi Narodów

Rosja - Korea Południowa 3:0.

Tajlandia - Niemcy 3:1.

Japonia - Turcja 3:1.

USA - Belgia 3:0.

Chiny - Holandia 3:0.

Kanada - Serbia 3:1.

Dominikana - Włochy 3:1.

"Powalili mistrzów". Brazylia świętuje triumf nad Polską. "Największy mecz"

Tabela Ligi Narodów po 10. kolejkach