Sromotna porażka polskich siatkarek! Nie ugrały nawet seta

Polki po raz pierwszy przegrały pierwszy z trzymeczowej serii w Lidze Narodów. Rywala miały jednak z najwyższej półki i w spotkaniu z Brazylią nie były faworytkami do zwycięstwa. Siatkarki Jacka Nawrockiego wystąpiły w dość eksperymentalnej szóstce, bo oprócz Malwiny Smarzek czy Magdaleny Stysiak wystąpiła Martyna Czyrniańska czy trzecia rozgrywająca Katarzyna Wenerska.

REKLAMA

Zobacz wideo Odważny cel Malwiny Smarzek na sezon polskich siatkarek. "Jedziemy wygrać"

Pierwsze dwa sety tego spotkania nie miały większej historii. W pierwszej partii Polki straciły na starcie cztery punkty z rzędu i w żadnym momencie seta nie potrafiły już doprowadzić do wyrównania. Co więcej, od stanu 7:8 z kolejnych jedenastu punktów wygrały tylko dwa i zrobiło się 9:17. Ostatecznie, mimo zrywu Polek w samej końcówce, Brazylijki pewnie wygrały do 22.

W drugim secie polskie siatkarki nie przegrywały od początku, ale od stanu 2:3. Strata czterech kolejnych punktów po pierwszej przerwie technicznej sprawiła, że Brazylijki objęły sześciopunktowe prowadzenie (7:13) i bardzo spokojnie utrzymywały kilkupunktową przewagę do końca partii, zwyciężając ostatecznie 25:20.

Trzeci set okazał się być ostatni i jednocześnie najbardziej wyrównanym. Polki walczyły zażarcie o przedłużenie tego spotkania. Nawet w końcówce seta potrafiły prowadzić 19:17, potem jednak Brazylijki pokazały swoje wielkie doświadczenie. Przy piłce meczowej (23:24) Fernanda Silva ustrzeliła z zagrywki Martynę Czyrniańską i było po meczu.

Po 10 seriach spotkań Polki mają na koncie trzy zwycięstwa i 10 punktów. Zajmują 11. miejsce w tabeli Ligi Narodów, w której z kompletem wygranych i punktów prowadzą Amerykanki. W kolejnym spotkaniu drużyna Jacka Nawrockiego zmierzy się w sobote (19:30) z Tajlandią.