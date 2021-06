Burza po meczu Polska - Brazylia. "To jest wielka przesada. Nie może być takiego tłumaczenia"

Mamy siedem zwycięstw i dwie porażki. I już nie jesteśmy na pierwszym miejsc w tabeli Ligi Narodów. Na drugie zepchnęła nas Brazylia.

Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Brazylia - Polska. Zmiany, zmiany, zmiany!

Ale to nie miejsce w tabeli rozgrywek toczących się we włoskim Rimini jest naszym zmartwieniem po piątkowej porażce. Niepokoi to, że nasi mistrzowie świata byli wyraźnie słabsi od mistrzów olimpijskich.

"Trener Heynen powinien odpowiedzieć, dlaczego"

- Plan trenera okazał się ważniejszy od wyniku meczu. To jest prawo trenera. On decyduje o personaliach, on decyduje o taktyce, on decyduje o treningach, o wszystkim. I on bierze za wszystko odpowiedzialność - mówi Waldemar Wspaniały.

- Czy ja bym wprowadził na przykład Wilfredo Leona za Michała Kubiaka na dłużej, a nie chwilę? Ja sobie mogę powiedzieć, co bym robił, ale niewiele z tego wyniknie. Oczywiście korzystałbym z Leona, z Olka Śliwki, szukałbym pomocy, mając do dyspozycji 14 zawodników. Ale trener Heynen zdecydował inaczej i on powinien odpowiedzieć, dlaczego - dodaje były trener kadry.

Brazylia nie dała żadnych szans Polsce w meczu na szczycie Ligi Narodów!

"Wyszli najmocniejszym składem. Siedzi w nich to, że przegrali z nami dwa finały mistrzostw świata"

Vital Heynen w kwadracie dla rezerwowych niemal przez cały mecz trzymał Leona, a przez cały Śliwkę oraz Pawła Zatorskiego, mimo że wyraźnie męczył się drugi libero, Damian Wojtaszek. Do dyspozycji nie miał chorego Bartosza Kurka.

- Dodatkowo Brazylia wyszła najmocniejszym składem i zagrała świetny mecz. Już dawno nie widziałem jej aż tak dobrej. Siedzi w nich to, że przegrali z nami dwa finały mistrzostw świata z rzędu. Są w lepszej dyspozycji fizycznej i taktycznej. To widać. Przegraliśmy zasłużenie - mówi Wspaniały.

Jeden polski siatkarz był sam w meczu z Brazylią. "Bezradność, nicość"

"To nie jest dobry turniej Kubiaka. Ale nie może być takiego tłumaczenia"

Doświadczony szkoleniowiec dziwi się, gdy przekazujemy mu pomeczowe opinie kibiców.

- Michał Kubiak sportowym emerytem? Przez niego przegramy igrzyska? Nie powinien jechać do Tokio? To jest wielka przesada, nie można tak mówić. W ataku miał 7 na 16, tak? I 50 proc. przyjęcia? To nie są liczby dramatyczne. Ale dobre też nie. To nie jest dobry turniej w wykonaniu Kubiaka. Ale to nie jest tak, że Kubiak jest winien tego, że przegraliśmy. Nie może być takiego tłumaczenia - przekonuje Wspaniały.

- Tak naprawdę dobrze to zagrał jedynie Kamil Semeniuk. Był skuteczny, kończył trudne piłki. Taki Łukasz Kaczmarek miał słabą skuteczność. Można mieć pretensje do rozegrania, bo Fabian Drzyzga nie gubił bloku. Każdy ma swoją działkę w tej porażce - dodaje trener.

- Ale za dwa-trzy dni nasz mecz z Brazylią mógłby wyglądać całkiem inaczej. Możliwe, że zmierzymy się z nią jeszcze raz w czwórce walczącej o medale. Bo jestem pewny, że w tej czwórce się znajdzie. I jestem przekonany, że kolejny mecz z Brazylią możemy wygrać - podsumowuje Wspaniały.