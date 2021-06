Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Brazylia - Polska. Zmiany, zmiany, zmiany!

Reprezentacja Polski podchodziła do piątkowego spotkania z pozycji lidera tegorocznej Ligi Narodów. Po ośmiu spotkaniach mieli siedem zwycięstw, podobnie jak Brazylijczycy, którzy zajmowali 2. pozycję. Tym samym piątkowy mecz miał zadecydować o tym, kto będzie po dziewięciu spotkaniach prowadził w tabeli rozgrywek.

I to Brazylijczycy rozpoczęli spotkanie zdecydowanie lepiej. Zbudowali bezpieczną przewagę, którą dowieźli do końca seta, wygrywając do 17. W drugim secie było zdecydowanie więcej emocji. Żadna ze stron nie potrafiła zbudować przewagi wyższej niż dwa punkty, a o losach partii decydowała gra na przewagi. W niej lepsi ponownie okazali się zawodnicy Renala Dal Zotto, wygrywając 28:26. W trzecim secie powtórzył się scenariusz z pierwszej partii. Brazylijczycy szybko odskoczyli na kilka punktów i wygrali seta do 19, zwyciężając w całym spotkaniu 3:0.

Reprezentacja Polski przegrała drugi mecz w Lidze Narodów

To znacząco wpłynęło na układ tabeli Ligi Narodów. Brazylijczycy objęli w niej pozycję lidera, będąc jedynym zespołem mającym na swoim koncie osiem zwycięstw. Polacy (którzy wcześniej przegrali tylko jeden mecz, ze Słowenią) spadli na 2. miejsce, wyprzedzając Francję dzięki lepszemu bilansowi setów.

Tabela Ligi Narodów: