Brazylia nie dała żadnych szans Polsce w meczu na szczycie Ligi Narodów!

Mimo że piątkowe spotkanie było bezpośrednim starciem dwóch najlepszych drużyn tegorocznej Ligi Narodów, Vital Heynen nie zamierzał zmienić swojego planu testowania swoich zawodników pod kątem igrzysk olimpijskich w Tokio. Zgodnie z tym założeniem duet przyjmujących przez praktycznie całe spotkanie tworzyli Kamil Semeniuk i Michał Kubiak, na rozegraniu wystąpił Fabian Drzyzga, a na libero Damian Wojtaszek. Na ataku prawdopodobnie miał zagrać Bartosz Kurek, ale koniec końców nie znalazł się w ogóle w kadrze meczowej, wobec czego wystąpił Łukasz Kaczmarek.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje u siatkarzy? Fragmenty treningów pokazali Paweł Zatorski i Norbert Huber

Grający w absolutnie najsilniejszym składzie Brazylijczycy wyszli na parkiet niezwykle zmotywowani, co było widać od pierwszej piłki. Polacy w pierwszej fazie seta potrafili im się przeciwstawić, ale po pierwszej przerwie technicznej gra siatkarzy Vitala Heynena się zacięła. Nie kończyli oni swoich ataków, nie robili krzywdy Brazylijczykom zagrywką, a ci byli niezwykle skuteczni w atakach ze skrzydeł. Brylowali Wallace i Lucarelli, dzięki czemu pierwszy set padł łupem Brazylii do 17.

W drugim secie gra była już zdecydowanie bardziej wyrównana. Obie drużyny maksymalnie osiągały przewagę dwóch punktów i taka sytuacja trwała miejsce do ostatnich piłek. Polska prowadziła 23:22, ale potem po kontrze Wallace'a pierwszą i kolejne piłki setowe mieli Brazylijczycy. Wykorzystali dopiero czwartą z nich. Małym antybohaterem tej partii został wpuszczony na ostatnie piłki w trakcie gry na przewagi Wilfredo Leon. Najpierw, przy stanie 26:26, nie wykorzystał kontry, zostając zablokowanym przez Brazylijczyków, a po chwili ten sam zawodnik popełnił błąd przełożenia ręki na stronę przeciwnika. 28:26 dla Brazylii i drugi set także trafił na ich konto.

Trzecia partia niestety okazała się ostatnią i wyglądała podobnie jak pierwsza. Na początku wyrównana walka, ale w środkowej części seta, od stanu 14:14, Brazylijczycy ponownie podkręcili tempo i szybko zrobiło się 20:15 dla zespołu z Ameryki Południowej. Tę przewagę Brazylia pewnie utrzymała do końca. Po zepsutym ataku Macieja Muzaja wygrała trzeciego seta do 19 i cały mecz 3:0, zmieniając Polaków na pozycji lidera Ligi Narodów. Kolejny mecz drużyna Vitala Heynena rozegra we wtorek (godzina 18:00), gdy zmierzy się z Kanadą.