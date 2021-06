Hit! Drzyzga zabrał Heynenowi tablicę i zaczął pisać. Zażartował z trenera

Polacy rozbili Holendrów 3:0 (25:14, 25:17, 25:16) w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Tym samym zespół Vitala Heynena powrócił na pozycję lidera tabeli po ósmym meczu rozgrywek. Różnica w jakości gry obu drużyn była tak duża, że polscy siatkarze pozwalali sobie nawet na żarty podczas przerw pomiędzy setami.

Drzyzga zabiera tablicę Heynenowi. Co na niej napisał?

Do spotkania bardzo luźno podszedł także sam Heynen. Na jednej z przerw, na której Belg nie przemawiał do zawodników, jego tablicę, gdzie zapisuje notatki z meczów, zabrał mu Fabian Drzyzga. Rozgrywający siedział na ławce rezerwowych razem z Bartoszem Kurkiem, bo Heynen grał do końca meczu wyjściowym składem, gdzie zamiast nich znaleźli się Grzegorz Łomacz i Maciej Muzaj.

Co napisał Drzyzga? "Vital Out". Gdy pokazał Heynenowi, co jest na tablicy, ten tylko pokręcił głową i się uśmiechnął. Dobrą atmosferę w drużynie widać na każdym kroku.

W piątek hit z Brazylią

W piątek mecz na szczycie tegorocznej edycji Ligi Narodów - Polacy zmierzą się z wiceliderem rozgrywek, czyli Brazylią. Początek spotkania o 21:00, relacja na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

