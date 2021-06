Hit Ligi Narodów Polska - Brazylia! Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA]

W kolejnej edycji tegorocznej siatkarskiej Ligi Narodów zagrają ze sobą dwie najlepsze drużyny turnieju. Obecnie reprezentacja Polski po ośmiu spotkaniach zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z bilansem ośmiu wygranych i jednej porażki. Jedynym zespołem lepszym od siatkarzy Vitala Heynena byli Słoweńcy, którzy pokonali Polskę 3:1 w setach. Od tego czasu kadrowicze nie przegrali ani jednego z ostatnich pięciu spotkań. Ostatnie dwa starcia zakończyły się pewnym zwycięstwem 3:0 w setach kolejno z Bułgarią oraz Holandią.

Kadra narodowa Brazylii jest jednym z najgroźniejszych przeciwników. Zespół prowadzony przez Renana Dal Zotto to aktualny wicelider tabeli, który ma taki sam bilans spotkań i co za tym idzie - taki sam dorobek punktowy, co Polacy (21 punktów). Na korzyść biało-czerwonych działa wyższa liczba wygranych setów (22 do 21). Dodatkowych emocji dostarczają ostatnie dwa mecze Brazylijczyków, w których - podobnie jak reprezentacja Polski - pokonali Holandię i Bułgarię 3:0 w setach.

Reprezentacja Polski w siatkówce zmierzy się z mistrzami olimpijskimi! Czy Vital Heynen ma plan na Brazylię w hicie Ligi Narodów?

Siatkarskie reprezentacje Polski i Brazylii to jedne z najlepszych drużyn narodowych na świecie. Piątkowi przeciwnicy Polaków wywalczyli złoto olimpijskie podczas igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku. Siatkarze Vitala Heynena nie odstają jednak od rywali. W 2018 roku Polacy obronili tytuł mistrzów świata z 2014 roku pokonując w finale właśnie Brazylię (3:0).

Trzy najwyższe zwycięstwa w LN 2021: Polska, Polska i Polska. Brazylio, pomóż!

Ostatnie starcie obu drużyn odbyło się w październiku 2019 roku w ramach Pucharu Świata. Wtedy Brazylia wygrała z Polską 3:2 w setach. Wcześniej tego samego roku Polacy mierzyli się z mistrzami olimpijskimi czterokrotnie. Bilans spotkań to dwa zwycięstwa siatkarskiej reprezentacji Polski i dwa triumfy Brazylijczyków.

Polska - Brazylia. Gdzie i o której obejrzeć mecz siatkarskiej Ligi Narodów? Transmisja TV, stream online

Spotkanie o pozycję lidera siatkarskiej Ligi Narodów między Polską a Brazylią odbędzie się w piątek 11 czerwca o godzinie 20:50. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport oraz TVP2. Dostępna będzie także w serwisach online: Ipla.tv i sport.tvp.pl. Relacja na żywo z kolei zostanie poprowadzona przez portal Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.