Wilfredo Leon nie zagra. Vital Heynen podjął decyzję

Na boisku w wyjściowym składzie z Bułgarią pojawili się Wilfredo Leon, Norbert Huber, Jakub Kochanowski, Fabian Drzyzga, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz i Damian Wojtaszek. W czwartkowym spotkaniu zawodnicy Vitala Heynena pewnie pokonali swoich rywali w trzech setach.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze pokazali, jak wyglądają warunki w pokojach hotelowych w czasie Ligi Narodów

Heynen da odpocząć czterem zawodnikom, którzy zagrali z Bułgarią

Przed południem w czwartek belgijski trener podał kadrę Polaków na kolejne spotkanie. Na mecz z Holandią mógł wskazać czternastu zawodników, których będzie miał do dyspozycji. Odrzucił czterech. To Wilfredo Leon, Łukasz Kaczmarek, Jakub Kochanowski i Bartosz Bednorz. Ci czterej siatkarze odpoczną i zapewne wrócą do składu, choć niekoniecznie na boisko, przeciwko Brazylii.

Bartosz Bednorz porównany do Leona. Tylko się zaśmiał [WIDEO]

Kadra polskich siatkarzy na mecz z Holandią w Lidze Narodów:

atakujący: Maciej Muzaj, Bartosz Kurek

środkowi: Piotr Nowakowski, Karol Kłos, Norbert Huber, Mateusz Bieniek

przyjmujący: Michał Kubiak, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk

rozgrywający: Fabian Drzyzga, Grzegorz Łomacz

libero: Paweł Zatorski, Damian Wojtaszek

Zagraniczne media piszą o kapitalnym zwycięstwie Polaków. "Miażdżący sukces"

- Jest to przeciwnik troszkę gorszy od tego, z którym zagramy kolejnego dnia, czyli Brazylii, ale jesteśmy takiego zdania, że na każdy mecz wychodzimy z takim samym nastawieniem i motywacją. Potrzebne jest takie zaangażowanie, bo każde spotkanie jest dla nas ważne. To lekcja i trening meczowy, który musimy wykorzystać do zbudowania jak najwyższej formy - mówił przed meczem z Holandią w rozmowie dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej Bartosz Bednorz.

Polska - Holandia. Gdzie i kiedy oglądać mecz w Lidze Narodów? [TRANSMISJA]

W piątek Polaków czeka ostatnie spotkanie trzeciej serii meczów w Rimini - z Brazylią. Kolejne dwa mecze trzeciej serii spotkań Ligi Narodów rozpoczną się o godzinie 21:00. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.