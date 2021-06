Zagraniczne media piszą o kapitalnym zwycięstwie Polaków. "Miażdżący sukces"

Polacy najdłużej męczyli się z Bułgarią w pierwszym secie, który ostatecznie wygrali 25:19. W dwóch następnych setach było znacznie łatwiej, bo rywale zdobyli łącznie tylko 27 punktów – odpowiednio 15 w drugim i 12 w trzecim. Dzięki wygranej biało-czerwoni utrzymali pierwsze miejsce w tabeli, w której wyprzedzają Brazylię.

Wygrana reprezentacji Polski w siódmej kolejce Ligi Narodów okazała się najszybszym meczem tegorocznej edycji, co zauważyła oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB). "Drużyna Vitala Heynena pokonała Bułgarów w nieco ponad godzinę" – czytamy na stronie FIVB. Portal World of Volley pisze o "zniszczeniu Bułgarii". "Polska nie miała żadnych problemów w siódmej rundzie. Heynen dał wolne Kubiakowi, Kurkowi, Semeniukowi oraz Bieńkowi, a u rywali brakowało Cwetana Sokołowa, największej gwiazdy" – oceniają dziennikarze.

Wyczyn biało-czerwonych został też doceniony przez portale sportowe w Bułgarii. "Polska upokorzyła Bułgarię w Lidze Narodów. Męska kadra poniosła porażkę w meczu z liderem rozgrywek, nie dał on żadnych szans. Miażdżący sukces Polaków" – pisze portal Gong.bg. "To już szósta porażka kadry Bułgarii w Lidze Narodów. W drugim i trzecim secie Polacy pokazali klasę i nie dopuścili do odwrócenia losów rywalizacji. Od początku uzyskali dużą przewagę i odnieśli wyraźne zwycięstwo" – to z kolei treść tekstu na stronie Bułgarskiej Federacji Piłki Siatkowej.

Reprezentacja Polski w ósmej kolejce Ligi Narodów zagra z Holandią. Kadra z Beneluksu zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z trzema punktami. To spotkanie rozpocznie się w czwartek 10 czerwca o godzinie 21:00. Transmisja z tego meczu w Polsacie Sport i na stronie internetowej Ipla.tv. Relacja tekstowa na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.