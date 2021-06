"Poprawiliśmy się w tym elemencie bardzo wyraźnie, Nawet w porównaniu do początków kadencji Heynena"

Siódma kolejka, szóste zwycięstwo i umocnienie się na prowadzeniu w Lidze Narodów. Polscy siatkarze wykonali plan na mecz z Bułgarami.

REKLAMA

Jeden się odbudował, inny wpisał na listę do Tokio - to było najważniejsze w koncercie siatkarzy

Trener Vital Heynen sprawdził kolejne ustawienia, jeszcze raz przyznał się tym zawodnikom, którzy nie są pewniakami do gry na igrzyskach olimpijskich w Tokio, a my zobaczyliśmy kolejny przyjemny, efektowny występ kadry.

- Gratuluję chłopcom tego, że cały czas zachowują najwyższą koncentrację. Grają na swoim fajnym, wysokim poziomie, bez względu na klasę rywala. Polacy nie mają przestojów, nie robią głupich błędów. Po naszej drużynie widać, do jak ważnego zadania się szykuje - ocenia Stanisław Gościniak, mistrz świata z 1974 roku uznany za najlepszego zawodnika tamtego turnieju.

"Drzyzga pomysłowo, ładnie. Bednorz mocno walczy"

- Bardzo ładnie rozgrywał Fabian Drzyzga. Bardzo równo rozdzielał piłki, co na pewno pokażą statystyki. Do tego dogrywał pomysłowo, ładnie - Gościniak chwali młodszego kolegę po fachu.

Statystyki potwierdzają to, co zauważył były trener kadry (Gościniak prowadził Polskę w latach 1986-1987 i 2003-2004, docierając z drużyną do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich w Atenach).

- Cieszy bardzo dobra skuteczność Bednorza. Pokazał tym meczem, że jest wartościowym zawodnikiem i że mocno walczy o miejsce w kadrze na Tokio - podkreśla Gościniak.

"Jest za wcześnie, żeby to zrobić"

Były siatkarz i były szkoleniowiec uważa, że Vital Heynen jeszcze nie ma gotowego składu kadry na Tokio. - Trener będzie miał bardzo trudno wybrać podstawową szóstkę na kluczowe mecze igrzysk, ale najpierw czeka go duża trudność z wybraniem 12 siatkarzy do olimpijskiej kadry - mówi Gościniak.

- Moim zdaniem jest jeszcze za wcześnie, żeby to zrobić. Jeszcze będą trudne, wartościowe sprawdziany, m.in. z Brazylią. Zapewne będzie też granie o medal Ligi Narodów. Trener jest doświadczony, umie dobierać ludzi do zespołu, na pewno sobie z tym trudnym zadaniem poradzi - dodaje.

Absolutna dominacja polskich siatkarzy! Na koniec mieli 15 piłek meczowych! Wystarczyły trzy

"Nigdy nie zdobywaliśmy aż tylu punktów"

Na koniec mistrz sprzed lat do pochwał za koncentrację i unikanie prostych błędów dodaje jeszcze jeden element, za który kadrze należą się słowa uznania.

- Świetnie zagrywamy. Nigdy nasza kadra nie miała aż tak dobrej, mocnej, trudnej zagrywki. Nigdy nie zdobywaliśmy bezpośrednio zagrywką aż tylu punktów [z Bułgarią wygraliśmy na asy 8:1]. Poprawiliśmy się w tym elemencie bardzo wyraźnie nawet porównując początki kadencji Heynena z obecnymi meczami - zauważa Gościniak.