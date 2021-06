Polska gra kolejny mecz w Lidze Narodów. Gdzie i kiedy oglądać mecz z Bułgarią? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Reprezentacja Polski bardzo dobrze zaczęła Ligę Narodów. Po sześciu spotkaniach zespół Vitala Heynena ma na koncie pięć zwycięstw i tylko pięć straconych setów. W ostatnich dwóch spotkaniach pewnie ograli Rosję (3:1) oraz USA (3:0). Spotkanie z Bułgarią będzie dla Polaków okazją, aby poprawić bilans i umocnić się na pozycji lidera turnieju rozgrywanego w Rimini.

Liga Narodów. Polska faworytem w meczu z Bułgarią

Spotkaniem z Bułgarią Polacy rozpoczną trzeci tydzień Ligi Narodów, w którym to w ciągu trzech dni zmierzą się także z Holandią oraz Brazylią. Zespół Heynena przystąpi do niego wypoczęty, gdyż spotkanie z Rosją zostało rozegrane w sobotę 5 czerwca. Jeden z faworytów do wygrania całego turnieju nie sprawił wielu problemów Polakom. Choć reprezentacja Polski przegrała pierwszy set (19:25), to w dwóch kolejnych pewnie wygrała w takim samym stosunku, zaś zwarty set był popisem Polaków i zakończył się wynikiem 25:14, co dało wygraną 3:1.

W meczu z Bułgarią faworytami będzie zespół Heynena. Jak dotąd rywale rozczarowują, zajmują 14. miejsce w Lidze Narodów i mają na koncie zaledwie jedną wygraną. Reprezentacja Bułgarii pokonała 3:0 Australię, czyli outsidera turnieju. W ostatnich dwóch spotkaniach zespół przegrał po 0:3 z Iranem oraz Kanadą.

Obie reprezentacje mierzyły się ze sobą regularnie w ostatnich latach. Z pięciu ostatnich spotkań pomiędzy tymi ekipami cztery wygrali Polacy. Po raz ostatni obie ekipy zagrały ze sobą w czerwcu 2019 roku w Lidze. Wtedy reprezentacja Polski gładko ograła Bułgarię 3:1.

Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Rosja

Liga Narodów Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Bułgaria? [Transmisja TV, stream online]

Spotkanie Polska - Bułaria w siódmej kolejce Ligi Narodów będzie można obejrzeć w środę 9 czerwca o godzinie 19:30. Transmisję w polskiej telewizji przeprowadzą stacje Polsat Sport i TVP 2. Mecz będzie również dostępny online w aplikacjach Ipla TV i TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl.