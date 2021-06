Oficjalnie: ZAKSA traci kluczowego zawodnika! Reprezentant Polski odchodzi z klubu

Kochanowski w minionym sezonie wywalczył z ZAKSĄ wicemistrzostwo i Puchar Polski, a także wygrał rozgrywki Ligi Mistrzów. Były to zdecydowanie najlepsze miesiące w klubowej karierze mistrza świata z 2018 roku.

ZAKSA potwierdza: Kochanowski odchodzi

Jednak już w połowie sezonu doszło do negocjacji między wieloma klubami i wśród plotek o odejściu wielu siatkarzy z Kędzierzyna pojawiła się także ta o Kochanowskim. We wtorek ZAKSA oficjalnie potwierdziła, że zawodnik odchodzi.

"Jakub Kochanowski po roku gry w Grupie Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zmienia barwy klubowe" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie klubu. - Jako zawodnik na pewno jestem o wiele bardziej doświadczony, szczególnie na arenie międzynarodowej, jednak jako człowiek raczej się nie zmieniłem, może jestem bardziej pewny siebie w tym co robię. Ten czas spędzony w ZAKSIE przede wszystkim pozwolił mi spełnić jedno z moich największych sportowych marzeń, czyli zdobyć trofeum Ligi Mistrzów. Myślę, że każdy siatkarz o tym marzy. Przychodząc do Kędzierzyna-Koźla nawet nie myślałem o tym, że jesteśmy w stanie to zrobić, jednak z biegiem czasu, kiedy wzrastał nasz poziom sportowy, uwierzyliśmy, że możemy wygrać te rozgrywki - mówił zawodnik cytowany w klubowym komunikacie.

"Przerywanie ciągłości takiej drużyny jest bardzo trudne"

Jestem bardzo szczęśliwy, że tak zakończyliśmy sezon i to jest chyba najcenniejsza rzecz, jaką udało nam się zrealizować z ZAKSĄ. Oczywiście po takim sukcesie o wiele ciężej odchodzi się z klubu, ponieważ jak wszyscy wiedzą, takie decyzje podejmowane są nieco szybciej, niż przychodzi koniec sezonu. W momencie, w którym osiąga się największy sukces, jaki klubowa siatkówka jest w stanie zaoferować, przerywanie ciągłości takiej drużyny i żegnanie się z ludźmi, z którymi się to osiągnęło, jest bardzo trudne. Niestety tak się sytuacja ułożyła, na pewno nie jest to coś, co przychodzi mi z łatwością - dodał Kochanowski.

Według nieoficjalnych informacji środkowy jest blisko dołączenia do Asseco Resovii Rzeszów. Kochanowski przed przyjściem do ZAKSY grał po dwa lata dla PGE Skry Bełchatów i Indykpolu AZS-u Olsztyn. W reprezentacji Polski debiutował trzy lata temu i zdobył z nią złoto mistrzostw świata w 2018 roku.