Polska - Japonia. Kolejny mecz w Lidze Narodów. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA]

Pomimo porażki w poniedziałkowym spotkaniu z Holandią polskie siatkarki mogą przystąpić do dalszej rywalizacji z podniesionymi głowami. Drużyna prowadzona przez Jacka Nawrockiego zaprezentowała się bardzo dobrze i poległa ze zdecydowanymi faworytkami dopiero po tie-breaku 2:3 (25:21, 23:25, 25:22, 21:25, 9:15). Bez względu na to Polki rozegrały prawdopodobnie swoje najlepsze jak do tej pory spotkanie w Rimini.

Wyniki polskich siatkarek w tegorocznej Lidze Narodów niestety nie są zadowalające. Polki rozegrały do tej pory osiem spotkań, z czego aż pięć przegrały - z Serbią (1:3), Turcją (1:3), Belgią (2:3), Dominikaną (1:3), Holandią (2:3) i tylko trzy wygrały - z Włochami (3:2), Koreą Południową (3:0), Kanadą (3:2). W związku z tym zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli i są bardzo daleko od awansu do fazy pucharowej.

Najbliższe rywalki Polek, czyli reprezentantki Japonii radzą sobie dużo lepiej od naszej kadry. Drużyna z Azji przegrała do tej pory tylko dwa spotkania - z Brazylią (0:3) i Holandią (0:3). Pozostałe sześć spotkań to zwycięstwa - z Tajlandią (3:0), Chinami (3:0), Koreą Południową (3:0), Włochami (3:2), Rosją (3:0) i Kanadą (3:0). Dzięki temu Japonki zajmują 5. miejsce w tabeli i do pozycji dającej awans do fazy pucharowej brakuje im tylko jednego punktu.

Obie reprezentacje po raz ostatni mierzyły się ze sobą w czerwcu 2019 roku. Wtedy to również w spotkaniu Ligi Narodów górą były Polki, które zwyciężyły 3:1. Miesiąc wcześniej doszło do jeszcze jednego pojedynku obu drużyn. W finale turnieju Volley Masters Montreux również 3:1 wygrały Polki i triumfowały w całym turnieju.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Japonia?

Mecz Polska - Japonia w Lidze Narodów siatkarek odbędzie się we wtorek 8 czerwca. Rozpoczęcie spotkania zaplanowane jest na godzinę 15:00. Transmisja będzie dostępna w Polsacie Sport i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl, aplikacji TVP Sport i aplikacji Ipla TV.