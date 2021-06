Jakub Kochanowski po zwycięstwie nad USA: Kluczowym elementem był atak

Piątkowe spotkanie przeciwko Stanom Zjednoczonym było prawdziwym popisem w wykonaniu podopiecznych Vitala Heynena. W pierwszym secie Amerykanie zdołali zdobyć zaledwie 17 punktów. W drugim nawiązali walkę, którą ostatecznie przegrali 26:28, zaś w trzecim Polacy ponownie wygrali do 17 i całe spotkanie 3:0.

Jakub Kochanowski przewiduje trudne zadanie w meczu z Rosją

Po meczu środkowy polskiej reprezentacji ocenił postawę całego zespołu. - Na pewno kluczowym elementem był atak, ponieważ mieliśmy bardzo dobry procent w ataku jako cała drużyna. Powiedziałbym też, że bardzo dobrze zagrywaliśmy, ponieważ drużyna z USA musiała grać bardzo dużo piłek od siatki - powiedział.

Kolejnym przeciwnikiem polskiej kadry będzie Rosja. Zdaniem Jakuba Kochanowskiego, będzie to bardzo trudny mecz. - To na pewno będzie zupełnie inne spotkanie, bo style gry rosyjski i amerykański to są zupełnie dwa inne style. Na pewno jutro będzie o wiele więcej fizycznej siatkówki niż technicznej. Mam nadzieję, że damy radę przeciwstawić się w taki sposób, żeby przynajmniej bić się jak równy z równym - zapowiedział.

Polacy na drugim miejscu w tabeli po pięciu meczach

Zwycięstwo nad USA pozwoliło przesunąć się biało-czerwonym na pozycję lidera tabeli Ligi Narodów. Taki stan rzeczy nie trwał jednak długo. Po wygranej 3:0 nad Australią na pierwsze miejsce przesunęła się reprezentacja Rosji.

Tak wygląda czołówka tabeli Ligi Narodów po meczu Polska - USA

Sobotni pojedynek pomiędzy Polską i Rosją rozpocznie się o godzinie 16:00. Po tym meczu podopiecznych Vitala Heynena czekają trzy dni przerwy. Następne starcie odbędzie się 9 czerwca, kiedy to Polacy zmierzą się z Bułgarią.