Tak wygląda czołówka tabeli Ligi Narodów po meczu Polska - USA

Po sobotnim zwycięstwie nad Australią siatkarze reprezentacji Polski przesunęli się na drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów, ustępując jedynie Francuzom. Po porażce Trójkolorowych 2:3 z Serbią zawodnicy Vitala Heynena stanęli więc przed szansą na objęcie prowadzenia i wyprzedzenia Brazylii oraz Słowenii.

REKLAMA

Polscy siatkarze rozbili Amerykanów! Są liderem Ligi Narodów

Reprezentacja Polski liderem tabeli Ligi Narodów

Poza meczem Francuzów z Serbią, istotne dla losów tabeli były również dwa wcześniejsze spotkania z udziałem Słowenii i Brazylii. Obie reprezentacje nie miały większych problemów z odniesieniem zwycięstw w swoich spotkaniach, pokonując bez straty seta odpowiednio Argentynę i Japonię.

Pewny triumf nad Stanami Zjednoczonymi pozwolił jednak biało-czerwonym przesunąć się na pierwsze miejsce. Co ciekawe, po 12 punktów na koncie mają aż cztery zespoły. Taki sam bilans setów co Polacy mają drudzy w tabeli Słoweńcy, jednak to podopieczni Vitala Heynena mogą się pochwalić lepszym ratio - 1 232 do 1 148.

Zobacz wideo Polscy siatkarze pokazali, jak wyglądają warunki w pokojach hotelowych w czasie Ligi Narodów

Tabela Ligi Narodów po pięciu spotkaniach:

Polska - 4 zwycięstwa - 12 punktów - ratio setów: 3,25 - ratio małych punktów: 1,232 Słowenia - 4 zwycięstwa - 12 punktów - ratio setów: 3,25 - ratio małych punktów: 1,148 Brazylia - 4 zwycięstwa - 12 punktów - ratio setów: 3,0 - ratio małych punktów: 1,118 Francja - 4 zwycięstwa - 12 punktów - ratio setów: 2,33 - ratio małych punktów: 1,068 Serbia - 4 zwycięstwa - 11 punktów - ratio setów: 1,63 - ratio małych punktów: 1,051

"Mamy najmocniejszą kadrę w historii. Nawet za czasów Wagnera takiej nie było"

Kolejne mecze Ligi Narodów odbędą się już w sobotę. Polacy o godzinie 16:00 zagrają z zajmującą obecnie szóste miejsce Rosją. Słowenia zagra o 12:00 z Niemcami, Brazylia o godzinie 15:00 zmierzy się z Serbią, natomiast Francuzi o godzinie 13:00 zagrają z Japonią.