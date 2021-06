Polska - USA. Gdzie i kiedy oglądać mecz Ligi Narodów? Wielki sprawdzian [TRANSMISJA]

Polscy siatkarze bardzo pewnie po trzydniowej przerwie w rozgrywkach Ligi Narodów uporali się w czwartek z reprezentacją Australii. Polacy wygrali 3:0 (25:16, 25:10, 25:12) nie dając rywalom najmniejszych szans na jakiekolwiek nawiązanie rywalizacji. Dzięki temu Polakom udało się zmazać plamę z niespodziewanej porażki, jaką ponieśli w niedzielę ze Słowenią (1:3).

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze pokazali, jak wyglądają warunki w pokojach hotelowych w czasie Ligi Narodów

Ciężkie zadanie przed polskimi siatkarzami. Czy uda się powtórzyć wynik z półfinału mistrzostw świata?

Już kolejnego dnia, czyli w piątek 4 czerwca Polacy rozegrają kolejne spotkanie w ramach Ligi Narodów. Nasi reprezentanci zmierzą się z reprezentacją USA. Dla podopiecznych Vitala Heynena będzie to okazja do powtórzenia wyniku z półfinału mistrzostw świata z 2018 roku, kiedy to pokonali Amerykanów 3:2.

To niemożliwe, żeby tak zrobić! USA przegrywa tuż przed meczem z Polską [WIDEO]

Reprezentacja USA do tej pory w Lidze Narodów radzi sobie gorzej niż Polska, ale miała zdecydowanie silniejszych rywali. Amerykanie zaliczyli do tej pory dwa zwycięstwa - z Kanadą (3:0) i Argentyną (3:1) oraz dwie porażki - z Brazylią (0:3) i Rosją (1:3). Przez to drużyna prowadzona przez Johna Speraw dopiero 9.miejsce w tabeli Ligi Narodów. Polacy plasują się natomiast na 4. pozycji dającej awans do rundy finałowej.

- Nie widziałem za dużo meczów Amerykanów i Rosjan, ale same nazwy już robią wrażenie. My musimy się skupić na sobie. To jest okres przygotowawczy. Oczywiście chcemy wygrywać, ale my powinniśmy się skoncentrować na własnym boisku, na zgraniu i mam nadzieję, że te mecze będą wygrane, bo to buduje morale - mówił nasz rozgrywający Fabian Drzyzga w rozmowie z PZPS.

Ostatni raz obie reprezentacje mierzyły się dwukrotnie w 2019 roku. Najpierw w czerwcu w Lidze Narodów górą byli Polacy, którzy wygrali 3:2. W październiku natomiast drużyny zagrały ze sobą w Pucharze Świata i wtedy lepsi byli Amerykanie, którzy pokonali naszą reprezentację 3:1.

Hit! Tak Vital Heynen rozmawia ze swoimi zawodnikami [WIDEO]

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Australia?

Spotkanie Polska - USA w piątej kolejce Ligi Narodów będzie można obejrzeć się w piątek 4 czerwca o godzinie 18:00. Transmisję w polskiej telewizji przeprowadzi stacja Polsat Sport i TVP 2. Mecz będzie również dostępny online w aplikacjach Ipla TV i TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl.