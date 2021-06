Hit! Tak Vital Heynen rozmawia ze swoimi zawodnikami [WIDEO]

Kamil Semeniuk tłumaczy jakieś zagranie swojemu trenerowi podczas przerwy w meczu Polska - Australia. Gdyby szkoleniowcem Polaków, był ktokolwiek inny niż Vital Heynen, można by spodziewać się, że wysłucha swojego zawodnika i wytłumaczy mu, co ma zrobić. Jak zareagował Belg? "Bla, bla, bla" - to kwintesencja charakteru trenera polskich siatkarzy.

