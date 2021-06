Drugi najdłuższy set w historii Ligi Narodów! Co za walka potęg [WIDEO]

Francja pokonała Brazylię aż 3:0, ale wynik kompletnie nie pokazuje przebiegu zaciętego spotkania pomiędzy siatkarskimi potęgami. Tylko drugi set był wyraźnie kontrolowany przez zawodników Laurenta Tilliego - wygrali go do 18. W pierwszym - 39:37 - i trzecim - 30:28 - gra toczyła się na przewagi. Wynik partii otwierającej spotkanie to już prawie rekord Ligi Narodów.

