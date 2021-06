Australijski trener chwali nowego asa polskiej kadry. "To niezwykła historia"

Jakub Balcerski: Jesteś chyba najbardziej rozdartą osobą przy meczach Polska - Australia. Dużo pracowałeś w Polsce, ale pochodzisz z Australii. To dla ciebie nadal wyjątkowy mecz?

Mark Lebedew: Nadal przynosi dużo wspomnień. Pochodzę z Australii, ale już po wyjeździe z kraju trenowałem także ich reprezentację, więc znam dobrze wszystkich chłopaków. Z drugiej strony Polska to mój dom, tutaj żyję i mam rodzinę. Pracowałem zresztą z częścią reprezentacji, także z Vitalem Heynenem w sztabie niemieckiej kadry, więc spotkania Polski z Australią to na pewno zawsze dość specjalny moment także dla mnie.

Co przychodzi ci na myśl w kontekście obecnej reprezentacji Australii? Powiedziałbyś coś o niej Vitalowi przed meczem?

Australijski zespół na przestrzeni ostatnich miesięcy się trochę zmienił. Nie ma tu zawodników takich jak Paul Caroll, czy Samuel Walker, którzy odgrywali ważną rolę, a do tego kilku zdecydowało się na zakończenie kariery reprezentacyjnych, paru innych jest też kontuzjowanych. To z pewnością nie najsilniejsza australijska kadra, jaką można złożyć, ale ma też niezłych siatkarzy, którzy będą chcieli się pokazać. Jest choćby Luke Perry, czyli bardzo niedoceniany libero, jeden z najlepszych na świecie na swojej pozycji. W ostatnich spotkaniach nieźle radził sobie także Arshdeep Dosanjh i pewnie może być ciekawą bronią przeciwko Polsce. Ale myślę, że jeśli Vital chociaż przejrzał, co się działo w pierwszych trzech meczach, to doskonale wie, czego się spodziewać.

Vital Heynen na razie przejmuje się chyba głównie tym, który polski zespół wystawić na który mecz, bo ogłosił, że w trakcie pierwszych dziewięciu spotkań da szanse każdemu zawodnikowi i będzie chciał ich sprawdzić. Myślisz, że po meczach z Włochami, Serbią i Słowenią da się wskazać, który jest tym najbardziej "rzeczywistym"?

Dyskusja o "rzeczywistym", czy "właściwym" składzie reprezentacji Polski jest dziwna, trochę nie ma sensu. Chyba nikt w Polsce nie patrzy na to z perspektywy tego, że prawie każdy z zawodników gra w czołowych zespołach najważniejszych lig siatkarskich na świecie od Włoch po Japonię. I ktokolwiek gra, zasługuje na szansę. Dlatego to jasne, że w pierwszych meczach będzie sporo zmian i można sobie spekulować, kto i kiedy zagra. Dla mnie najważniejsze jest to, że kogokolwiek nie wybrałoby się do tego składu, będzie silny, a zawodnicy zmotywowani do walki o wyjazd na igrzyska.

Takie rotowanie składem na tym etapie przygotowań to dobra droga do wybrania dwunastki do Tokio i sprawienia, że zawodnicy będą w dobrej formie?

Rozegranie pełnej Ligi Narodów zawsze było trudne dla zawodników i wymagało od nich dostosowania się do nietypowych warunków. Przez bańkę w Rimini zapomina się, że wcześniej w rozgrywkach było dużo podróży, ale granie było na podobnej intensywności i też trzeba było mocno rotować składem. Tak było przecież choćby z kadrą Heynena w 2018 roku przed mistrzostwami świata. Jeśli Australia miałaby teraz tylu utalentowanych zawodników co Polska, to też na pewno wymieniałaby ich w trakcie każdych trzech spotkań. Nawet teraz stosuje pewne rotacje na pozycjach. Liga Narodów jest także obciążająca psychicznie, trzeba sobie z nią poradzić mentalnie. Zatem jeśli masz możliwość zmieniania zawodników, nie tracisz przy tym maksymalnie dużo jakości, a wyniki nadal mogą być dobre, to czemu tego nie robić?

Do połowy lutego zeszłego roku pracowałeś w Aluronie Warcie Zawiercie, gdzie przez rok w twoim zespole grał Kamil Semeniuk. Już wtedy pokazywał, że może być zawodnikiem na poziomie, jaki prezentował po powrocie do ZAKSY i teraz na początku gry dla reprezentacji?

Mówiąc szczerze, nawet po dość krótkim okresie pracy z nim w Zawierciu mogłem wtedy przyznać: to jest zawodnik na miarę reprezentacji Polski. To jak gra, umiejętności, technika i siła, z jaką uderza piłkę - byłem pewny, że jego przeznaczeniem jest zaistnienie w siatkówce na najwyższym poziomie tak, jak dzieje się to teraz. Przez długi czas chciałem, żeby Zawiercie go zatrzymało, ale w Kędzierzynie uznano, że to dobry moment na powrót do klubu, potem kontuzji doznał Piotr Łukasik i Kamil dostał swoją szansę, którą wykorzystał i wykorzystuje do dziś. To świetny chłopak i bardzo miło mi widzieć, w jaki sposób się rozwija. Cieszę się, że teraz inni trochę jak ja, w końcu zauważyli, że musi dostawać miejsce w podstawowym składzie, gdziekolwiek jest. Ma mocną psychikę i wydaje mi się, że da radę wytrzymać także presję, jakiej doświadcza w kadrze. To dobrze, że Kamil Semeniuk jest tu, gdzie jest - stał się klubowym mistrzem Europy i ma spore szanse na wyjazd do Tokio. To niezwykła historia.

Widzisz kogoś obecnie w polskim zespole, kto może zaliczyć wzrost taki, jaki miał Kamil? Kto może mieć w nim podobną rolę i twoim zdaniem zasłuży na szansę?

To bardzo trudne zadanie, bo wszyscy wiemy, ile problemów miał już z tym Vital, a co dopiero ktoś, kto nie jest w zespole. Przewagą Vitala jest to, że widzi nie tylko mecze, ale także choćby pracę na treningach. Rozumie, jaki wpływ na jego wybór musi mieć taka codzienna dyspozycja, czy relacja w zespole. Jasne, że Leon, czy Kubiak są jego liderami i o nich raczej nie trzeba się martwić, ale potem masz zawodników takich jak Śliwka po fantastycznym sezonie, Bednorza, który gra w czołowej lidze na świecie i mistrza Polski, Fornala. Spośród nich zapewne trzeba wybrać zawodnika, który dopełni czwórkę przyjmujących. Każdy może to zrobić w inny sposób i decyzja o wyborze jego, a nie innych może być kluczowa. Vital ma zatem trudne zadanie, ja nie podejmę się odpowiedzi na to pytanie, pomogłem je tylko sformułować. Ale wierzę, że Vital Heynen jest odpowiednim człowiekiem, żeby wybrać to najlepsze rozwiązanie. Trzeba mu zaufać.