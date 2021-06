Tak wygląda tabela Ligi Narodów siatkarek po kolejnej porażce Polek. Jest coraz gorzej

Szansę reprezentacji Polski na awans do fazy finałowej mocno się oddalają. Zagrają w niej cztery najlepsze drużyny. Podopieczne Jacka Nawrockiego tracą już do czwartego miejsca sześć punktów, a w dodatku zajmujące jej Brazylijki rozegrały jeden mecz mniej. Do trzeciej Japonii, Polki tracą aż osiem punktów.

Spadek Polek w tabeli

Polskie siatkarki w środę przegrały 1:3 z Dominikaną i spadły na jedenaste miejsce w tabeli. Wyprzedziły je Belgijki, które wygrały 3:2 z Koreą Południową.

W rozgrywanym turnieju w Rimini występuje 16 drużyn żeńskich z całego świata. Po sześciu kolejkach w Lidze Narodów prowadzi z kompletem osiemnastu punktów USA.

6 czerwca reprezentacja Polski zmierzy się z Kanadą, która obecnie jest jej sąsiadem w tabeli, bo zajmuje dwunaste miejsce i ma tyle samo (sześć) punktów. Kanadyjki wygrały dwa ostatnie spotkania - 3:2 z Chinkami i 3:0 z Niemkami.

Inne środowe wyniki:

Belgia - Korea Południowa 3:2,

Tajlandia - USA 0:3,

Niemcy - Kanada 0:3,

Japonia - Rosja 3:0,

Chiny - Turcja 0:3,

Holandia - Serbia 3:1.

