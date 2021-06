Liga Narodów. Polska - Dominikana. O której godzinie i gdzie oglądać ten mecz? [Transmisja TV, stream]

Reprezentacja Polski jechała do Rimini z jasnym celem. "Jedziemy do Włoch wygrać. Po co mieć coś innego w głowie?" - zapowiadały zawodniczki Jacka Nawrockiego. Ostatnie mecze, a zwłaszcza porażka 2:3 z Belgią mocno utrudniły ten plan, a najbliższy mecz z Dominikaną określi, o co Polki będą walczyć w dalszej części Ligi Narodów.

Liga Narodów. Polska - Dominikana. Forma obu drużyn

Reprezentacja Polski rozpoczęła turniej w Rimini od zwycięstwa 3:2 nad reprezentacją Włoch. Po tym spotkaniu nastąpiły jednak porażki z faworytkami Ligi Narodów, czyli Serbią oraz Turcją. W obu spotkaniach Polki grały nieźle, ale przegrały 1:3. W drugim tygodniu turnieju zespół Nawrockiego wygrał 3:0 z Koreą Południową, później przegrał jednak 2:3 z Belgią. Ta porażka sprawiła, że Polki mają ujemny bilans wygranych spotkań i z sześcioma punktami na koncie zajmują 11. miejsce w tabeli. Strata do miejsca dającego awans do rozgrywki finałowej wynosi pięć punktów.

W podobnej sytuacji znajduje się reprezentacja Dominikany, która z dwoma zwycięstwami na koncie i trzema porażkami ma na koncie siedem punktów i zajmuje 10. miejsce w tabeli Ligi Narodów. Dominikanki grają w tym turnieju na miarę oczekiwań, gdyż pokonały outsiderki Ligi Narodów, czyli Kanadę (3:1) oraz Koreę Południową (3:0), przegrały zaś z wyżej notowanymi Belgią (2:3), Brazylią (0:3) oraz USA (0:3).

W ostatnich latach obie reprezentacje nie mierzyły się ze sobą zbyt często (cztery mecze w ostatnich ośmiu latach). Korzystniejszy bilans spotkań ma Dominikana, która wygrał trzy z tych meczów. Po raz ostatni ekipy mierzyły się ze sobą w czerwcu 2019 roku w Lidze Narodów (3:2 dla reprezentacji Polski).

Liga Narodów. Polska - Dominikana. Gdzie i o której oglądać?

Spotkanie pomiędzy Polską i Dominikaną w szóstym meczu tegorocznej edycji Ligi Narodów w wykonaniu Polek rozpocznie się w środę 2 czerwca o godzinie 18:00. Transmisję w polskiej telewizji przeprowadzi stacja Polsat Sport. Mecz w Internecie będzie można obejrzeć na Ipla.tv. Zapraszamy także do śledzenie relacji live na Sport.pl oraz aplikacji mobilne Sport.pl LIVE.