Polska gra kolejny mecz w Lidze Narodów. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Środowy mecz z Dominikaną będzie dla reprezentacji Polski szóstym spotkaniem w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Po nim Polki będą miały cztery dni przerwy. Analizując sytuację w tabeli LN, to właśnie to starcie będzie decydujące w kontekście określenia, o co kadra Jacka Nawrockiego będzie grać w dalszej części turnieju.

Liga Narodów. Decydujący mecz dla reprezentantek Polski. W jakiej formie jest Dominikana?

Siatkarki reprezentacji Polski rozpoczęły turniej w Rimini od zwycięstwa 3:2 nad reprezentacją Włoch. W kolejnych dniach przegrały jednak zdecydowanie z Serbią oraz Turcją po 1:3 Drugi tydzień reprezentacja Polski zaczęła od wygranej 3:0 w meczu z Koreą Południową, później jednak przyszła porażka 2:3 z Belgią, która mocno skomplikowała sytuację drużyny Jacka Nawrockiego. Aktualnie Polki mają na koncie sześć punktów po pięciu meczach i zajmują 10. miejsce w tabeli. Strata do czwartego miejsca wynosi cztery punkty.

Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Belgia

W bardzo podobnej sytuacji są najbliższe rywalki reprezentacji Polski, czyli Dominikana. Zespół z Ameryki Północnej wygrał dwa z pięciu meczów i ma na koncie siedem punktów. Dominikanki pokonały outsiderki Ligi Narodów, czyli Kanadę (3:1) oraz Koreę Południową (3:0), przegrały zaś z Belgią (2:3), a także Brazylią (0:3) oraz USA (0:3).

Po raz ostatni obie ekipy mierzyły się ze sobą w czerwcu 2019 roku w Lidze Narodów. Wtedy Polki wygrała 3:2, natomiast w edycji LN rozgrywanej w 2018 roku lepsza była Dominikana (3:1).

Liga Narodów. Polska - Dominikana. Gdzie i o której oglądać?

Spotkanie pomiędzy Polską i Dominikaną w szóstym meczu tegorocznej edycji Ligi Narodów w wykonaniu Polek rozpocznie się w środę 2 czerwca o godzinie 18:00. Transmisję w polskiej telewizji przeprowadzi stacja Polsat Sport. Mecz w Internecie będzie można obejrzeć na Ipla.tv. Zapraszamy także do śledzenie relacji live na Sport.pl oraz aplikacji mobilne Sport.pl LIVE.