Hitowy transfer mistrzów Polski! Jastrzębski Węgiel pozyskał gwiazdę

Odejście Buckiego sprawiło, że na pozycję atakującego typowano kilku zawodników. Jednym z kandydatów do przyjścia do klubu z Jastrzębia-Zdroju był Słoweniec Tine Urnaut. Prezes Jastrzębskiego Węgla, Adam Gorol zdecydował się jednak na innego siatkarza i we wtorek, 1 czerwca ogłosił, kto przejdzie do klubu mistrzów Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze pokazali, jak wyglądają warunki w pokojach hotelowych w czasie Ligi Narodów

Stephen Boyer nowym zawodnikiem mistrzów Polski! Wielki transfer w Jastrzębiu

Chodzi o Stephena Boyera, Francuza, który ostatnio grał dla katarskiego Ar-Rajjan SC, a teraz znów gra dla reprezentacji Polski. Umowa z atakującym będzie obowiązywać przez najbliższe dwa sezony. - Zdecydowałem się na podpisanie kontraktu z Jastrzębskim Węglem, ponieważ wierzę w ten projekt, a dodatkowo będę w nim uczestniczył wspólnie z najlepszym rozgrywającym na świecie - mówił Boyer cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Belgia

- Tak jak wcześniej zapowiadałem, skład Jastrzębskiego Węgla na przyszły sezon będzie wzmocniony. Jesteśmy mistrzem kraju, który nadal chce sięgać po najwyższe laury w Polsce, a ponadto czekają nas występy w Lidze Mistrzów. Do tego potrzeba mocnej i szerokiej kadry. Stephen Boyer jest zawodnikiem o wysokich umiejętnościach siatkarskich, reprezentantem Francji, o może trochę "niespokojnej duszy", ale był bardzo zdeterminowany, by u nas grać. Wierzę, że obu stronom ten mariaż wyjdzie na dobre - ocenił Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.

Polki same się ograniczają. Słowa Smarzek teraz brzmią smutno

Boyer gra z Francją w Lidze Narodów. Są gorsi tylko od Brazylijczyków

Boyer jest wielokrotnym reprezentantem Francji. Z ekipą Trójkolorowych w 2017 wygrał Ligę Światową, a rok później - już pod egidą Ligi Narodów - kadra Francji zdobyła srebro tych rozgrywek. Obecnie bierze udział w tegorocznej edycji turnieju.

Polska przegrała po dramatycznej końcówce. Sytuacja coraz gorsza

Francuzi po pierwszych trzech spotkaniach w Rimini są na drugim miejscu w tabeli Ligi Narodów. Mają osiem punktów po trzech zwycięstwach - 3:1 z Australią, 3:0 z Bułgarią i 3:2 z Niemcami. Kolejne mecze od czwartku zagrają z Brazylią, która jako jedyna wyprzedza ich w tabeli, Serbią i Japonią.