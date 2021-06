Tak wygląda tabela Ligi Narodów po meczu Polska - Belgia

W rozgrywanym turnieju w Rimini występuje 16 drużyn żeńskich z całego świata. Choć przed rozpoczęciem Ligi Narodów Polki nie były stawiane w roli faworytów, to same deklarowały, że do Włoch jadą po wysokie miejsce. Zwycięstwo 3:2 w pierwszym spotkaniu z reprezentacją Włoch można było uznać jako zapowiedź dobrej formy, ale ostatnie wyniki Polek (trzy porażki w czterech spotkaniach) dość mocno zweryfikowały ich plany.

Liga Narodów kobiet. Porażka z Belgią komplikuje sprawę

Dzisiejsze spotkanie z reprezentacją Belgii było jednym z ważniejszych w czasie turnieju. Polki grały w nim o to, aby uzyskać korzystny bilans spotkań i włączyć się w walkę o awans do czołowej czwórki. Podopieczne Jacka Nawrockiego rozgrywały równe spotkanie, ale w tie-breaku lepiej zaprezentowała się reprezentacja Belgii, która wygrała spotkanie 3:2 (15:25, 25:17, 19:25, 25:21, 12:15).

Polska przegrała po dramatycznej końcówce. Sytuacja coraz gorsza

Porażka w takim stosunku sprawiała, że Polki otrzymały za ten mecze punkt i tym momencie mają ich na koncie sześć po pięciu spotkaniach. Taki dorobek daje im zaledwie 10. miejsce w Lidze Narodów tuż za Dominikaną, a przed Niemcami. W tym momencie strata do czwartej w tabeli Serbii cztery punkty, ale nie wszystkie mecze w dzisiejszym dniu zostały rozegrane. W najgorszym wypadku Polki mogą tracić już sześć punktów do czołowej czwórki, która awansuje do półfinału i powalczy o wygraną w rozgrywkach.

W środę reprezentacja Polski zmierzy się z Dominikaną i będzie to spotkanie, które zadecyduje o tym, o co zespół Nawrockiego będzie walczyć w kolejnych meczach Ligi Narodów. W przypadku wygranej 3:0 bądź 3:1 drużyna otrzyma trzy punkty, za zwycięstwo 3:2 przyznawane są dwa punkty, natomiast porażka w takim stosunku punktowana jest za jeden punkt.

Liga Narodów. Dzisiejsze mecze:

Turcja - Niemcy 3:0 (25:20, 25:20, 25:22)

Dominikana - Korea Południowa 3:0 (25:23, 28:26, 25:18)

Belgia - Polska 3:2 (15:25, 25:17, 19:25, 25:21, 12:15)

Serbia - Tajlandia 3:0 (25:19, 25:23, 25:23)

Chiny - Kanada 2:3 (22:25, 25:21, 17:25, 25:15, 12:15)

USA - Holandia

Włochy - Japonia

Brazylia - Rosja

Liga Narodów. Aktualna tabela. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?:

Turcja - 13 punktów (bilans setów: 15:5) USA - 12* (12:1) Holandia - 10 (11:4) Serbia - 10 (11:8) Japonia* - 9 (9:3) Brazylia* - 9 (10:4) Chiny - 9 (11:9) Rosja* - 8 (10:5) Dominikana - 7 (8:10) Polska - 6 (10:11) Niemcy - 6 (8:11) Belgia - 5 (8:13) Kanada - 3 (7:14) Korea Południowa - 3 (4:13) Włochy* 1 (3:12) Tajlandia 0 (1:15)

* Drużyny oznaczone gwiazdką mają rozegrany mecz mniej.