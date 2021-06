Wielka szansa na awans w tabeli Ligi Narodów. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska-Belgia? [TRANSMISJA]

Reprezentacja Polski siatkarek rozegrała do tej pory cztery spotkania w tegorocznej Lidze Narodów. Polki rozpoczęły rywalizację w turnieju bardzo dobrze, bo od zwycięstwa 3:2 z Włoszkami. Później niestety przyszły dwie porażki z rzędu po 1:3 - z Serbią i Turcją. W poniedziałek natomiast po krótkiej przerwie udało się pewnie pokonać Koreę Południową 3:0. Po czterech kolejkach reprezentantki Polski nadal zajmują jednak miejsce w dolnej części tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze pokazali, jak wyglądają warunki w pokojach hotelowych w czasie Ligi Narodów

Kolejne starcie polskich siatkarek w Lidze Narodów. Rywalki w słabej formie w Rimini

W swoim piątym meczu podczas tegorocznej Ligi Narodów rywalkami Polek będzie reprezentacja Belgii. Belgijki do tej pory nie radziły sobie najlepiej podczas turnieju w Rimini. Udało im się odnieść zaledwie jedno zwycięstwo w czterech spotkaniach. W dodatku jedyny triumf to poniedziałkowe zwycięstwo ze słabiutką Dominikaną po tie-breaku. Wcześniej Belgijki mierzyły się z Holandią (0:3), Rosją (2:3) i Niemcami (0:3).

Tabela Ligi Narodów siatkarek po zwycięstwie z Koreą Płd. Awans Polek

- To zespół grający już od dłuższego czasu podobnym składem. Z tego, co się orientuję, przeciwko nam prawdopodobnie nie zagra Kaja Grobelna i zastąpi ją inna atakująca. Siła Belgijek to Britt Herbots i Celine van Gestel, do tego solidne środkowe, które często atakują z jednej nogi - ocenił najbliższe rywalki Polek selekcjoner Jacek Nawrocki w rozmowie z PAP.

Absolutna dominacja, a później niezwykła pogoń! Polki wygrywają w LN!

Już w środę Polki rozegrają natomiast kolejne spotkanie. Rywalkami będą reprezentantki Dominikany, a następnie nasza kadra będzie miała trzy dni przerwy i dopiero w niedzielę 6 czerwca zmierzy się z Kanadą. Runda zasadnicza Ligi Narodów potrwa do 20 czerwca. Cztery najlepsze drużyny wystąpią w turnieju finałowym, który rozegrany zostanie w dniach 24-25 czerwca.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Belgia?

Mecz Polska - Belgia w Lidze Narodów siatkarek odbędzie się we wtorek 1 czerwca. Rozpoczęcie spotkania zaplanowane jest na godzinę 18:00. Transmisja będzie dostępna w Polsacie Sport i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl, aplikacji TVP Sport i aplikacji Ipla TV.