Polska gra kolejny mecz w Lidze Narodów. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Reprezentacja Polski siatkarek rozegrała do tej pory trzy spotkania w tegorocznej Lidze Narodów. Polki rozpoczęły rywalizację w turnieju bardzo dobrze, bo od zwycięstwa 3:2 z Włoszkami. Później niestety przyszły dwie porażki z rzędu po 1:3 - z Serbią i Turcją. Po trzech kolejkach więc reprezentantki Polski zajmują miejsce w dolnej części tabeli z zaledwie dwoma punktami na koncie.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze pokazali, jak wyglądają warunki w pokojach hotelowych w czasie Ligi Narodów

Polki spróbują przełamać złą passę. Czwarty mecz polskich siatkarek w Lidze Narodów

W swoim czwartym meczu podczas tegorocznej Ligi Narodów rywalkami Polek będzie reprezentacja Korei Południowej. Koreanki do tej pory mają taki sam bilans jak polskie siatkarki, ale jeden punkt więcej. Do tej pory mają na swoim koncie jedno zwycięstwo - z Tajlandią (3:1) oraz dwie porażki - z Chinami (1:3) i Japonią (0:3).

Tylko jedna drużyna z kompletem punktów! Polska spadła w tabeli Ligi Narodów

- Koreanki grają już nieco inną siatkówkę, niż kilka lat temu. Mimo że kadrowo ten zespół mocno się nie zmienił, to jednak od momentu przyjścia włoskiego trenera Stefano Lavariniego, grają już bardziej europejską siatkówkę i mniej tych kombinacji azjatyckich na siatce. Nie wiem, czy to będzie dla nas ułatwienie. W każdym razie liderką pozostaje Kim Yeon Koung i to na niej opiera się gra Korei - powiedział przed meczem Jacek Nawrocki cytowany przez Interię. Selekcjoner poinformował również, że w najbliższym czasie do naszej kadry dołączy nowa rozgrywająca, która ma zastąpić kontuzjowaną Martę Krajewską.

Już we wtorek Polki rozegrają natomiast kolejne spotkanie. Rywalkami będą reprezentantki Belgii, a następnie już w środę nasza kadra zmierzy się z Dominikaną. Runda zasadnicza Ligi Narodów potrwa do 20 czerwca. Cztery najlepsze drużyny wystąpią w turnieju finałowym, który rozegrany zostanie w dniach 24-25 czerwca.

"Polska na kolanach". Zachwyceni triumfem rywale wskazują na błąd Heynena

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Korea Południowa?

Mecz Polska - Korea Południowa w Lidze Narodów siatkarek odbędzie się w piątek 31 maja. Rozpoczęcie spotkania zaplanowane jest na godzinę 18:00. Transmisja będzie dostępna w Polsacie Sport i TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl, aplikacji TVP Sport i aplikacji Ipla TV.