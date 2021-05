Niespodzianka! Pierwsza porażka Polaków w Lidze Narodów. Słoweńcy zaskoczyli

Po zwycięstwach nad Włochami (3:0) i Serbią (3:1) polscy siatkarze chcieli z kompletem wygranych zakończyć pierwszą serię meczów w Lidze Narodów. Przy okazji Polacy chcieli też zrewanżować się Słoweńcom, z którymi ostatnio mają pod górkę i przegrali m.in. półfinał mistrzostw Europy 1:3. Vital Heynen po raz pierwszy w tych rozgrywkach dał dłużej pograć takim zawodnikom, jak Łukasz Kaczmarek, Michał Kubiak i Aleksander Śliwka, którzy doczekali się swojej szansy w Rimini, gdy w poprzednich spotkaniach grali inni.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze pokazali, jak wyglądają warunki w pokojach hotelowych w czasie Ligi Narodów

Od praktycznie pierwszej piłki lepiej w ten mecz weszli Słoweńcy, którzy byli żywsi i skuteczniejsi w swoich poczynaniach. Znakomicie atakował Stern, dobrze radzili sobie także przyjmujący Urnaut i Cebulj. Od stanu 6:10 rywale długo utrzymywali różnicę czterech punktów, a po drugiej przerwie technicznej ją jeszcze powiększyli do prowadzenia 21:15. Mimo końcowego zrywu Polaków rywale wygrali tego seta 25:22.

W drugiej partii wiele wskazywało, że tym razem to Polacy pewnie zwyciężą i doprowadzą do remisu. Polscy siatkarze grali lepiej niż w poprzednim secie i przez długi czas utrzymywali trzy- lub czteropunktową przewagę. Tak było do stanu 20:16. Wówczas asa zaserwował Sket, Polacy przestali kończyć ataki, a rywale w kontratakach byli bezbłędni. Po ataku Cebulja to Słowenia wyszła na prowadzenie 23:22. Na szczęście finisz tej partii należał do polskich siatkarzy. Mateusz Bieniek najpierw skończył atak z krótkiej, następnie zdobył punkt z zagrywki, a przy piłce setowej skutecznie w kontrataku zaatakował Aleksander Śliwka i ten set zakończył się wynikiem 25:23 dla Polski.

Tak wygląda tabela Ligi Narodów po porażce Polski ze Słowenią

Trzeci set nie miał praktycznie żadnej historii. Słoweńcy bardzo szybko osiągnęli kilkupunktową przewagę, wykorzystywali błędy i nieskończone ataki Polaków, atakując z bardzo wysoką skutecznością. To pozwalało na sukcesywne powiększanie przewagi w ciągu całej partii. Po zepsutej zagrywce Michała Kubiaka Polacy przegrali ją do 19.

Czwarta partia okazała się ostatnią w tym spotkaniu. Była praktycznie lustrzanym odbiciem drugiego seta. Słoweńcy szybko osiągnęli kilkupunktową przewagę, która w szczytowym momencie wynosiła cztery punkty (12:16). Przy stanie 19:22 męczącym się na parkiecie Polakom udało się wyszarpać trzy kolejne punkty blokiem i doprowadzić do remisu. Potem jednak znowu zaszwankowało przyjęcie i choć przy piłce meczowej (23:24) Polacy mieli piłkę na remis w górze, jednak Łukasz Kaczmarek zaatakował w aut i było po meczu.

Polska przegrała ze Słowenią 1:3, ponosząc swoją pierwszą porażkę w tegorocznej Lidze Narodów. Po pierwszej serii meczów siatkarze Vitala Heynena mają na swoim koncie dwie wygrane i sześć punktów. Kolejny mecz Polaków już w czwartek, gdy ich rywalem będzie Australia.