Bednorz psuł, Heynen nie reagował. Jest plan i jest pierwsze zwycięstwo Polski w Lidze Narodów

Włosi postanowili, że w czasie Ligi Narodów ich podstawowa kadra nie będzie przebywała w bańce antycovidowej w Rimini, tylko w innym miejscu będzie się szykowała do igrzysk w Tokio. W sobotę o godzinie 16 w drugiej kolejce zagramy z Serbią. I to powinno być już bardziej wyrównane spotkanie.

REKLAMA

Polacy nie dali Włochom najmniejszych szans! Efektowne zwycięstwo w Lidze Narodów

Zobacz wideo Polscy siatkarze pokazali, jak wyglądają warunki w pokojach hotelowych w czasie Ligi Narodów

Krótki film o rezerwach

Na rozegraniu Grzegorz Łomacz, na ataku Maciej Muzaj, na przyjęciu Bartosz Bednorz i Tomasz Fornal, na środku Mateusz Bieniek i Karol Kłos oraz jako libero Damian Wojtaszek - takim składem zaczęliśmy swój pierwszy mecz.

Czyli Vital Heynen w kwadracie dla rezerwowych trzymał m.in. Bartosza Kurka, Wilfredo Leona, Fabiana Drzyzgę i Pawła Zatorskiego. A do 14-osobowego składu na Italię nie wziął Michała Kubiaka, Piotra Nowakowskiego, Aleksandra Śliwki, Łukasza Kaczmarka i Marcina Janusza.

A zatem na rezerwową drużynę Italii wyszli ci, którzy nie są pewniakami do 12-osobowej kadry Polski na igrzyska w Tokio. Czy można powiedzieć, że rezerwy zagrały z rezerwami? Nie, bo u nas rezerw nie ma. Jasne, że z 19 naszych siatkarzy obecnych w Rimini jedni są pewni gry w Tokio, a inni mają niewielkie szanse na wyjazd. Ale u nas każdy trzyma taki poziom, na jaki rezerwowi zawodnicy innej czołowej reprezentacji świata nie wejdą.

Pech byłego siatkarza Skry! Kontuzja w pierwszym meczu! Paskudnie to wyglądało [WIDEO]

Ta różnica widoczna była od pierwszych piłek meczu. A najlepiej wyrażała się pewnością na zagrywce. W pierwszym secie nasi zawodnicy zaserwowali pięć asów, a Włosi ani jednego. Nasi przyjmujący odbierali z 79-procentową skutecznością, a ich - z tylko 37-procentową. To są różnice tak wielkie, że więcej nie trzeba mówić.

Albo powiedzmy jeszcze inaczej: w drugim secie byliśmy rozkojarzeni, na potęgę mylili się Bednorz i Muzaj, przez niechlujną, brzydką grę zasłużenie przegrywaliśmy 16:18. Ale wtedy mocną zagrywkę włączył Bieniek, drużyna poblokowała i wyszliśmy na 19:18. A za moment zagrywkę włączył Muzaj, drużyna poblokowała jeszcze lepiej i seta wygraliśmy 25:20. Czyli w samej końcówce - gdy trzeba było się spiąć - było 9:2 dla nas.

Heynen daje szanse. I ma plan

Oczywiście nie wszystko w tym kontrolowanym przez Polaków meczu wychodziło im idealnie. Bednorz w pierwszym secie nie skończył żadnego z sześciu ataków, a po dwóch setach miał jeden punkt z 12 zbić (8 proc. skuteczności). Rzadko zdarza się, by zawodnik tak nieskuteczny nie został zmieniony. Nawet jeśli trzyma przyjęci i dobrze serwuje. Ale trener Heynen zachowywał spokój. Nawet gdy wziął czas na żądanie i rozmawiał indywidualnie z Bednorzem, żywo gestykulując, to po chwili i tak wysłał go na boisko (Bednorz skończył mecz z 3 punktami w 18 atakach, do tego z trzema asami i jednym blokiem).

Mistrz świata skreślony przez Vitala Heynena. "Jestem rozczarowany. To boli"

Belga zazwyczaj trudno rozgryźć. Ba, jemu czasami nawet trudno uwierzyć, gdy zapewnia że będzie tak albo inaczej. Ale wygląda na to, że na Ligę Narodów i na 15 albo 17 meczów w niej (będzie 17, jeśli dojdziemy do strefy medalowej) naszkicował sobie precyzyjny plan personalny (zapowiadał np., że kapitan Kubiak jako pewniak na Tokio więcej będzie grał pod koniec Ligi Narodów) i każdemu da się sprawdzić, próbując odłożyć na bok emocje. Ciekawe tylko czy w tym postanowieniu wytrwa.

Środkowi powalczyli najmocniej

Trudno po takim meczu - bez temperatury - wyciągać daleko idące wnioski. Ale trudno też nie zauważyć, że wszystko, co najlepsze, działo się po naszej stronie na środku siatki. Kłos zebrał 5 punktowych bloków, do tego skończył 7 z 9 ataków. Bieniek miał w ataku zapis 8/13, do tego dwa asy i dwa bloki.

Na środku na zmiany wchodził też Norbert Huber. I to był nasz jedyny człowiek z rezerwy, który pojawiał się na boisku. Ale nie Huber walczy z Kłosem i Bieńkiem o miejsce w olimpijskiej kadrze. Na swoje mecze w Rimini czekają Piotr Nowakowski i Jakub Kochanowski. Tu się szykuje bardzo mocna rywalizacja. Wcale nie mniejsza niż na wspaniale obsadzonym w polskiej kadrze przyjęciu.