Pech byłego siatkarza Skry! Kontuzja w pierwszym meczu! Paskudnie to wyglądało [WIDEO]

W piątek rozpoczęła się tegoroczna rywalizacja w tegorocznej siatkarskiej Lidze Narodów. Serbia mierzyła się w swoim pierwszym spotkaniu ze Słowenią. I od początku nie brakowało w tym starciu emocji, nie tylko sportowych. Przy stanie 20:21 doszło do bardzo przykrego zdarzenia z udziałem Srecko Lisinaca.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze pokazali, jak wyglądają warunki w pokojach hotelowych w czasie Ligi Narodów

Mistrz świata skreślony przez Vitala Heynena. "Jestem rozczarowany. To boli"

Środkowy reprezentacji Serbii i były zawodnik PGE Skry Bełchatów wyskoczył do bloku. Lądując na parkiecie, spadł jednak na stopę rywala. Jego stopa wygięła się pod bardzo nienaturalnym kątem, a Serb upadł na parkiet i długo się z niego nie podnosił. Ostatecznie został zniesiony z boiska przez kolegów z drużyny. Na ławce rezerwowych jego stopą zajął się sztab medyczny.

Nadal nie wiadomo, jak poważny jest uraz Srecko Lisinaca. Biorąc jednak pod uwagę, że Serb nie powrócił już na parkiet, jego przerwa może trwać co najmniej kilka tygodni, co wykluczyłoby go z gry w tegorocznej Lidze Narodów.