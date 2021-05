Liga Narodów. Francja - Bułgaria. Gdzie i o której oglądać początek turnieju?

Kibice siatkarskiej reprezentacji Polski muszą czekać do godziny 19:30, kiedy to podopieczni Vitala Heynena zagrają z Włochami. Wcześniej jednak dojdzie do starcia pomiędzy Francją i Bułgarią, inaugurującego tegoroczną edycję Ligi Narodów.

Liga Narodów. Francja-Bułgaria. Największe sukcesy obu reprezentacji

Największe sukcesy na międzynarodowej arenie reprezentacja Francji odnosiła na mistrzostwach Europy. W 2015 roku wywalczyła złoto, czterokrotnie zdobywała srebrne medale (1948, 1987, 2003, 2009) i dwukrotnie brązowe (1951, 1985). Francuzi wywalczyli również trzecie miejsce na mistrzostwach świata w 2002 roku, a ponadto dwukrotnie triumfowali w Lidze Światowej (2015, 2017).

Bułgarzy z kolei najwięcej sukcesów również odnosili na mistrzostwach Europy. Czterokrotnie zajmowali trzecie miejsce (1955, 1981, 1983, 2009) i raz zdobyli wicemistrzostwo (1951). Ponadto w 2007 roku wywalczyli brązowe medale w Pucharze Świata, a w 2015 roku srebrne w igrzyskach europejskich.

Jeśli chodzi o Ligę Narodów, zdecydowanie lepsze wyniki osiągali Francuzi, którzy w 2018 roku zajęli drugie miejsce, a w 2019 szóste. Bułgarzy w dwóch dotychczasowych edycjach turnieju zajmowali odpowiednio 11. i 12. miejsce.

Liga Narodów. Francja-Bułgaria. Gdzie i o której oglądać mecz?

Pojedynek pomiędzy Francją i Bułgarią na rozpoczęcie tegorocznej edycji Ligi Narodów rozpocznie się w piątek, 28 maja o godzinie 10:00. Transmisję w polskiej telewizji przeprowadzi stacja Polsat Sport. Mecz w Internecie będzie można obejrzeć na Ipla.tv.