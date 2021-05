Polscy siatkarze poznali rywali na mistrzostwach Europy! Zagrają z obrońcami tytułu

Po raz pierwszy w historii tego turnieju będzie on organizowany w aż czterech różnych krajach - w Polsce, Finlandii, Czechach i Estonii. Warto zaznaczyć, że dotyczy to jedynie fazy grupowej, bo już faza pucharowa zostanie rozegrana jedynie na terenie Polski i Czech, a jej najważniejsze spotkania (półfinały i finał) odbędą się w Katowicach.

Tak wygląda polska grupa

Polacy swoje mecze fazy grupowej rozegrają w Krakowie, a ewentualny mecz 1/8 finału i ćwierćfinał w Gdańsku. Grupa B i inne mecze fazy pucharowej zostaną rozegrane w czeskiej Ostrawie. Grupa C będzie rywalizować w fińskim Tampere, a grupa D w stolicy Estonii - Tallinie.

Do "polskiej" grupy A, oprócz Biało-Czerwonych, trafiły reprezentacje Belgii, Serbii, Ukrainy, Grecji i Portugalii.

Reprezentacja Polski siatkarek poznała rywalki w fazie grupowej mistrzostw Europy!

W grupie B znaleźli się Czesi, Włosi, Słoweńcy, Bułgarzy, Białorusini i Czarnogórcy. Grupa C składa się z Finlandii, Rosji, Holandii, Turcji, Hiszpanii i Macedonii Północnej, z kolei w grupie D zagrają Estonia, Łotwa, Francja, Niemcy, Słowacja oraz Chorwacja.

W 1/8 finału rywalami drużyn z grupy A będą zespoły z grupy C, podczas gdy ekipy z grupy B będą rywalizować z przeciwnikami z grupy D. To oznacza, że najgroźniejszymi rywalami Polaków w drodze do półfinału w Katowicach mogą być Rosjanie lub ewentualnie Serbowie. W przypadku zwycięstwa w swojej grupie zawodnicy Vitala Heynena powinni ominąć oba te zespoły w fazie pucharowej. Co więcej, wszystkie swoje mecze na tym turnieju reprezentacja Polski rozegra we własnym kraju..

Turniej zostanie rozegrany w dniach 1-19 września 2021 roku. Tytułu mistrza Europy bronią Serbowie, którzy dwa lata temu zwyciężyli w finale Słoweńców. Reprezentacja Polski zdobyła wówczas brązowy medal.