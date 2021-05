Na tego rywala Polacy musieli trafić! O resztę grupy na siatkarskich ME nie trzeba się martwić

Ostatni raz Polska była gospodarzem mistrzostw Europy cztery lata temu. Wówczas za organizację nasz kraj chwalili niemalże wszyscy w siatkarskim środowisku. Sportowo zabrakło jednak dorównania wysokiemu poziomowi przeprowadzania turnieju - kadra Ferdinando De Giorgiego odpadła po barażach o wejście do ćwierćfinału i porażce ze Słowenią. Dwa lata później, już z Vitalem Heynenem, Polacy zdobyli jednak brązowy medal, a teraz po igrzyskach olimpijskich, na których kadra będzie liczyła na zdobycie medalu, ma być jeszcze lepiej.

"Witajcie w Volleylandzie!"

Tym razem Polska będzie współorganizatorem mistrzostw. Mecze odbędą się głównie tutaj, ale nie tylko: także w Finalndii (Tampere), Czechach (Ostrava) i Estonii (Talinn). Które polskie miasta ugoszczą najlepszych zawodników Starego Kontynentu? - Mecze fazy grupowej zawitają do Tauron Areny Kraków i 1/8 finału i ćwierćfinałów Ergo Areny w Gdańsku, a faza finałowa do mekki siatkówki, najbardziej znanej hali siatkarskiej na świecie, czyli katowickiego Spodka. Witajcie w Volleylandzie - wyjaśnił podczas losowania, przedstawiciel Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Wojciech Czajka.

W mistrzostwach wezmą udział 24 zespoły - czterech gospodarzy, osiem najlepszych drużyn poprzedniego siatkarskiego Euro, a także dwanaście drużyn, które przeszły przez tegoroczne eliminacje do imprezy. Ta odbędzie się od 1 do 19 września. We wtorek po losowaniu w Helsinkach, Polacy poznali swoich grupowych rywali podczas mistrzostw.

Starzy znajomi znów w polskiej grupie! Trzeci raz zagramy z Serbią w pierwszej fazie turnieju!

Do polskiej grupy A przydzielono pięć zespołów - jeden wybrany przez Polskę i cztery wylosowane z koszyków. Ten pierwszy to Belgia, a kolejnymi zostały Serbia, Ukraina, Grecja i Portugalia.

To niewiarygodne, ale chyba wylosowanie Serbów do polskiej grupy podczas siatkarskiej imprezy, którą organizuje nasz kraj, stało się już tradycją. Do tej pory obydwa mecze - w 2014 i 2017 roku - z obecnymi mistrzami Europy były spotkaniami otwierającymi imprezy i organizowano na Stadionie Narodowym. Ten pierwszy był świetnym otwarciem imprezy, którą później udało się wygrać, a w 2017 roku pierwszym krokiem do fatalnego wyniku podczas domowych mistrzostw Europy. Teraz mecz z Serbią znów będzie jednym z pierwszych pięciu spotkań, które Polacy rozegrają na mistrzostwach, ale odbędzie się w Krakowie.

Porażki z innymi przeciwnikami byłyby nie do przyjęcia

- Grupa A wygląda bardzo ciężko - stwierdził fiński siatkarz Eemi Tervaaporti, który wziął udział w losowaniu zapytany o najbardziej wyrównany zestaw drużyn. Z jego wyborem trudno się jednak zgodzić, bo Serbia to najtrudniejszy przeciwnik Polaków. Poza nimi nie mają w grupie podobnego, doświadczonego i wymagającego rywala. Żaden rywal spośród Belgii, Ukrainy, Grecji i Portugalii nie będzie przeciwnikiem, którego można zlekceważyć, ale trudno sobie wyobrazić reakcje po porażkach z takimi drużynami.

Byłyby niemalże nie do zaakceptowania w przypadku chęci zdobycia prestiżowego trofeum u siebie, ale w przypadku Polaków, którzy w siatkarskim środowisku są uważani za jeden z najlepszych zespołów na świecie, martwienie się o drużyny tego pokroju jest raczej niepotrzebne, choć do meczów trzeba będzie podejść poważnie. Przypomnijmy, że do 1/8 finału awansują aż po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup. W aktualnym rankingu CEV Belgowie są na trzecim miejscu (to głównie zasługa dobrej dyspozycji na ME w 2017 roku, które skończyli na czwartym miejscu), Ukraińcy na czternastym, Grecy na osiemnastym, a Portugalczycy na dwudziestym. Serbowie to liderzy zestawienia, a Polacy są w nim czwarci.

Sytuacja pod kątem play-offów w Gdańsku też wygląda dobrze. Polska grupa łączy się z grupą C, gdzie faworytami są Rosjanie i Holendrzy. A mogło być przecież o wiele gorzej. Znacznie trudniejsze wydają się grupy B - z Włochami i Słowenią, czy D - z Niemcami i Francją.

Zakończenie pięknego sezonu? A może "pożegnalny tour" po Polsce Heynena?

Vitalowi Heynenowi na pewno nie byłoby łatwo. Polacy przyjadą na mistrzostwa Europy do Polski po igrzyskach olimpijskich. Miejmy nadzieję, że będą w dobrych nastrojach i sprawią sobie przyjemność kolejnym medalem i w taki sposób zakończą jeden z najlepszych sezonów reprezentacyjnych w historii. Mecze ME mogą być także pożegnaniem Vitala Heynena, który ma ważny kontrakt z polskim związkiem do końca turnieju, a później będzie musiał podjąć decyzję, czy zostaje z polską reprezentacją, czy decyduje się na nowy kierunek w swojej karierze.

Jeśli tak by się stało, z pewnością chciałby, żeby jego "pożegnalny tour" po Polsce był jednak pełen świetnych spotkań i zakończony triumfem. O to może nie być łatwo z powodu timingu imprezy - ME przychodzą po tylko kilkanaście dni po z pewnością trudnym turnieju olimpijskim w Tokio. Polacy będą mieli czas na przygotowania i odpoczynek, choć rywalizacja w Japonii na pewno da im się we znaki i sprawi, że utrzymanie dobrej formy stanie się sporym wyzwaniem.

To jednak sprawy wybiegające daleko w przyszłość. Na razie polska drużyna czeka na swoje pierwsze mecze Ligi Narodów w Rimini. Otworzy ją w piątek, 28 maja o 19:30 meczem z Włochami. Relacja na żywo na Sport.pl.