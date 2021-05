Wielki skandal w świecie siatkówki. Policja w domu prezydenta FIVB

Ary Graca to były siatkarz i selekcjoner reprezentacji Brazylii. W latach 1997-2012 był prezesem Brazylijskiej Konfederacji Siatkówki (CBV). Stanowisko to opuścił w cieniu skandalu zwanego "Volleyball Dossier". Dotyczył on nieprawidłowości w związku na kwotę około 30 milionów reali brazylijskich. Po tych wydarzeniach został wybrany na Prezydenta Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB).

REKLAMA

Zobacz wideo Ile można zarobić w siatkówce? Zwycięzcy siatkarskiej Ligi Mistrzów nie maja co się porównywać do piłki nożnej [Studio Biznes]

Skandal w brazylijskiej siatkówce. Przeszukano także dom prezydenta FIVB

Teraz do szefa światowej siatkówki wracają demony przeszłości. Jak informuje brazylijski dziennik "O Globo" w ostatnich dniach przeszukiwano dom Ary'ego Gracy w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie kilku byłych prezesów CBV i kilku lokalnych biznesmenów. Graca podejrzany jest o sprzeniewierzenie i późniejsze pranie środków wpłaconych przez głównego sponsora CBV - bank państwowy Banco do Brasil.

Nikola Grbić zdradza powody odejścia z ZAKSY. "To był mój priorytet"

Pranie pieniędzy od sponsora prowadzono poprzez fikcyjne firmy, które zakładane były w nadmorskim kurorcie Saquarema położonym około 100 kilometrów od Rio de Janeiro. Przeszukiwano także dom byłego burmistrza Saquaremy Antonio Peresa Alvesa, który jest oskarżony o ułatwianie nielegalnego procederu poprzez wydawanie korzystnych dekretów. Kontrakty, o których mowa mogły być według brazylijskiej policji warte łącznie 52 miliony reali, czyli około 10 milionów dolarów.

CBV wydało specjalny komunikat w sprawie przeszukań. - Według śledztwa federacja mogła paść ofiarą swoich byłych szefów, którzy stworzyli fałszywe kontrakty, aby przekierować fundusze z instytucji. Obecne kierownictwo będzie w pełni współpracować przy dochodzeniu i - jeśli zostanie udowodniona strata finansowa - podejmie wszelkie konieczne środki, aby całkowicie zwrócić te kwoty społeczności siatkarskiej - czytamy w oświadczeniu.

Dramatyczna sytuacji rywali polskich siatkarzy! Zagra tylko dziewięciu zawodników

Według prawników 78-letniego Ary'ego Gracy działacz był bardzo zaskoczony przeszukaniami w jego domu, ale "przekazał już wszystkie niezbędne wyjaśnienia wymiarowi sprawiedliwości i pozostaje do dyspozycji władz".