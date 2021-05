Jak w kultowej grze! Verva Warszawa w wyjątkowy sposób ogłosiła nowy kontrakt [WIDEO]

"Istnieją gry, które się nie starzeją. I bohaterowie, którym obce są słowa 'Game Over'. Wciśnij 'Play' i... przeżyj z naszym bohaterem jego fantastyczną siatkarską podróż" - czytamy na Twitterze Vervy Warszawa ORLEN Paliwa. A potem możemy obejrzeć wyjątkowy filmik zapowiadający przedłużenie umowy z kapitanem drużyny.

Wrona 2024! Wyjątkowe ogłoszenie przedłużenia umowy w Vervie Warszawa

Kapitan to oczywiście Andrzej Wrona, a w filmiku postać wykreowana na podobiznę siatkarza, czyli wrona, unika przeszkód w klasycznej grze "Super Mario" i zyskuje kolejne wyróżnienia z kariery zawodnika - medale mistrzostw Polski czy krajowego pucharu aż bezpiecznie dolatuje do końca mapy i dowiadujemy się, że zgodnie z nową umową Wrona zagra w Vervie do końca sezonu 2023/2024.

- Andrzej jest bardzo ważnym ogniwem w naszym zespole - stwierdził trener Vervy, Andrea Anastasi cytowany w klubowym komunikacie. - Dzięki swojemu doświadczeniu jest świetnym kapitanem, potrafiącym pobudzić kolegów do walki. Dla młodszych zawodników jest wzorem do naśladowania - dodał Włoch.

Wrona podpisał nowy kontrakt i złożył deklarację. "Chcę tu zdobyć mistrzostwo i wywalczyć Puchar Polski"

- Mój cel nie zmienia się od lat. Chcę w barwach warszawskiej drużyny zdobyć mistrzostwo Polski i wywalczyć Puchar Polski - zadeklarował Andrzej Wrona. - Mówiłem o tym przy poprzednim przedłużeniu kontaktu, powtórzę i tym razem: marzę o chwili, w której po wywalczeniu złota będę mógł zawiesić klubowy szalik na Syrence bądź na kolumnie Zygmunta. Właśnie to mnie nakręca i motywuje do ciężkiej pracy - zdradził siatkarz.

Wrona gra dla Vervy Warszawa od sezonu 2016/2017. W 2019 roku zdobył z nią srebrny medal mistrzostw Polski. Wcześniej grał m.in. dla AZS-u Częstochowa, czy PGE Skry Bełchatów, z którą sięgał po złoty medal PlusLigi. W 2014 roku środkowy został także mistrzem świata z reprezentacją Polski.

