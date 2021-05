Heynen nie przebiera w słowach. "Jak idziesz do więzienia, to znasz zasady"

Tegoroczna edycja Siatkarskiej Ligi Narodów odbędzie się w tzw. "bezpiecznej bańce", czyli przy przestrzeganiu szeregu zasad bezpieczeństwa, aby nie narazić uczestników na rozpowszechnianie się koronawirusa. W Lidze Narodów wezmą udział drużyny Vitala Heynena oraz Jacka Nawrockiego. Tym razem przepisy zostały jednak zmienione. Pozostaje zasada "każdy gra z każdym", ale do finałów nie awansuje sześć zespołów, ale po cztery najlepsze. Runda zasadnicza turnieju kobiet zostanie rozegrana w dniach 25 maja - 20 czerwca, a mężczyzn - 28 maja - 23 czerwca. Ale choć turniej zaraz rusza, to wciąż jest wiele pytań na które brakuje odpowiedzi.

- Nie jest łatwo potraktować trafnie to, co proponuje FIVB. Jest to impreza, której jeszcze nie było. Nawet Puchar Świata rozgrywany w podobnie zbitym terminarzu jednak nie dorównuje jej pod względem wysiłku fizycznego i psychicznego - mówił o imprezie Jacek Nawrocki dla sport.pl. Ale jeszcze bardziej stanowczy jest Heynen, któremu nie podoba się wizja miesięcznego lockdownu w hotelu.

- Dwa miesiące temu wysłaliśmy do organizatorów listę pytań i na niektóre do dziś nie mamy odpowiedzi. Nie wiemy na przykład wciąż czy możliwe są dostawy z zewnątrz do hotelu, a przecież w trakcie zawodów mogą się pojawić rozmaite potrzeby uzupełnienia zapasów. Choćby najbardziej prozaicznych. Jeśli zabraknie mi pasty do zębów, to co wtedy? Wyjść z hotelu nie mogę, więc chyba będę musiał pójść przed wyjazdem do sklepu w Polsce i kupić zapas - powiedział Heynen w rozmowie z "Super Expressem".

I dodał: - Szczerze mówiąc, wirusa się nie obawiam, bardziej zajmuje mnie przeżycie w takich okolicznościach miesiąca, zwłaszcza że, jak mówiłem, nie wszystkie regulacje bańki poznaliśmy. Jak idziesz do więzienia, to znasz zasady, a my nie wiemy wszystkiego.

Z Włochami (28 maja, godz. 19.30) rozpocznie udział w Lidze Narodów męska kadra Polski. W ostatniej serii zagra 23 czerwca z Francją. Decydujące pojedynki o medale odbędą się 26 i 27 czerwca.

Terminarz kadry męskiej: