Hitowy transfer w PlusLidze! To MVP mistrzostw Europy. "Artysta siatkówki"

28-letni Uros Kovacević to leworęczny przyjmujący, MVP ostatnich mistrzostw Europy rozegranych dwa lata temu w Belgii, Francji, Holandii i Słowenii. Jest jednym z najlepszych siatkarzy na świecie na swojej pozycji. Serbowie dzięki niemu zdobyli złoty medal, pokonując w finale Słoweńców 3:1. Było to dla niego drugie mistrzostwo Europy, bo zdobył je również dziesięć lat temu. Cztery lata temu wywalczył brązowy medal Euro, a w 2016 roku wygrał Ligę Światową.

"Jest w stanie poprowadzić drużynę do sukcesów"

- Uros Kovacević to nie tylko wybitny siatkarz, który bez wątpienia mieści się w ścisłym światowym topie, zwłaszcza pod względem wyszkolenia technicznego. To też gracz, który potwierdził, że dzięki nieprzeciętnym umiejętnościom jest w stanie poprowadzić drużynę do sukcesów, tak jak zrobił to dwa lata temu z Serbami, zdobywając mistrzostwo Europy i tytuł MVP imprezy. Teraz na dodatek po latach znowu będzie pracował z Igorem Kolakoviciem, który ukształtował go jako siatkarza. Wierzę, że w takiej konfiguracji odnajdzie się w roli lidera i pomoże nawiązać walkę z najbogatszymi ekipami PlusLigi - mówi prezes Kryspin Baran.

Kovacević po siedmiu latach znów będzie trenowany przez Igora Kolakovicia. Wcześniej prowadził go w ACH Lublana i kadrze Serbii.

- Igor to bardzo ważna osoba w moim życiu. Powołał mnie do reprezentacji, gdy miałem zaledwie 16 lat. Jestem bardzo szczęśliwy i podekscytowany, że będę mógł znowu z nim pracować - mówi Kovacević dla oficjalnej strony klubu z Zawiercia. - On nie jest zwykłym zawodnikiem, dla mnie jest artystą. Gra w inny sposób, niż pozostali - dodaje Kolaković.