Oficjalnie: Mariusz Wlazły podjął decyzję o przyszłości. "Wspaniałe miejsce"

Niespełna rok temu Wlazły przeniósł się do Trefla Gdańsk po aż siedemnastu sezonach PlusLigi rozegranych w barwach PGE Skry Bełchatów. Już wtedy wskazywał, że raczej nie będzie to krótka przygoda - siatkarz zamieszkał w Trójmieście, a dodatkowo świetnie rozumie się z trenerem Michałem Winiarskim, z którym przez kilkanaście lat grał w PGE Skrze, czy reprezentacji Polski.

Wlazły zostaje w Treflu Gdańsk. Klub potwierdza kolejne nazwiska na nowy sezon

Teraz Trefl Gdańsk potwierdza kolejne nazwiska, które pojawią się w jego składzie na kolejny sezon PlusLigi. Wcześniej poinformowano m.in., że w Treflu pozostają trener Michał Winiarski, czy przyjmujący Moritz Reichert, a teraz przyszła kolej na pozycję atakującego.

Tutaj jednak niewiele zmieni się w stosunku do zeszłego sezonu: w klubie pozostaje zarówno Mariusz Wlazły, jak i Kewin Sasak, dla którego to już czwarty sezon gdańskiej drużynie. - Bardzo się cieszę, że w kolejnym sezonie także będę reprezentował barwy Trefla Gdańsk. Cała moja rodzina świetnie się tutaj czuje, życie w Gdańsku ma ogromnie dużo zalet. Sam Trefl Gdańsk to także wspaniałe miejsce na siatkarskiej mapie Polski i trenuje oraz gra się tutaj z czystą przyjemnością - mówił Mariusz Wlazły cytowany przez oficjalną stronę klubu, z którym związał się roczną umową.

Ponad 400 punktów Wlazłego w zeszłym sezonie. Najbardziej brakuje mu kibiców

- To, czego zabrakło w minionym sezonie i na co czekam w kolejnych rozgrywkach, to wypełnione po brzegi trybuny Ergo Areny i głośny doping naszych kibiców. Mam nadzieję, że zasmakujemy tego już niedługo - dodał Wlazły.

W sezonie 2020/2021 Wlazły zdobywał średnio 16 punktów na mecz - najwięcej, bo 25 ugrał w spotkaniach z Vervą Warszawa ORLEN Paliwa i Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Łącznie zdobył ich aż 408 przy prawie 50-procentowej skuteczności w ataku (330 skończonych ataków z 662). Jego klub ostatecznie zajął szóste miejsce w PlusLidze i doszedł do półfinału Pucharu Polski, w którym przegrał z Jastrzębskim Węglem.

Mariusz Wlazły poza występami dla PGE Skry Bełchatów i teraz Trefla Gdańsk był także reprezentantem Polski. W kadrze zagrał łącznie 155 razy. Atakujący zakończył karierę reprezentacyjną po wygraniu mistrzostwa świata we wrześniu 2014 roku.