Rosjanie grzmią. "Taki ruch może zrujnować reputację Grbicia"

Od kwietnia, gdy ogłoszono, że trenerem Sir Safety Perugii nie jest już Vital Heynen, dyskutowano o tym, że jego zastępcą może zostać Nikola Grbić. - Już kilka tygodni temu usłyszeliśmy, że trener chciałby wrócić do Włoch. Powód? Kwestie rodzinne, nauka dzieci w Italii, bycie daleko od żony. Ta informacja dała nam nadzieję, że prowadzenie rozmów jest możliwe. Skontaktowaliśmy się więc z nim. Był trenerem naszego klubu jakiś czas temu. Na koniec tamtego okresu obiecałem mu, że kiedyś do nas wróci. Dlaczego? Bo jest fantastycznym człowiekiem. Wiedziałem jednak, że potrzebuje trochę więcej doświadczenia, by prowadzić Sir Safety Perugię - mówił w rozmowie ze sport.tvp.pl Gino Sirci, właściciel Sir Safety Perugii.

Serb prowadził już w swojej karierze trenerskiej przez jeden sezon Perugię. Opuścił ją w 2015 roku. Potem trafił do Werony i ZAKSY. Wszystko wskazuje, że Grbić wróci do Włoch, ale zdaniem rosyjskich mediów to zrujnuje jego wizerunek.

- Miał pracować w tym klubie przez następne dwa sezony, a teraz działacze muszą pilnie szukać nowego trenera. w Polsce wielu uważa, że Grbić popełnił błąd i ta historia pozostawi ciemną plamę na jego honorze. Serb doprowadził ZAKSĘ do historycznego triumfu, ale to zrujnuje jego reputację - czytamy na sport.business-gazeta.ru.

W Sir Safety spotkałby siatkarzy światowego formatu, jak np. Wilfredo Leon.

Nowy kandydat na trenera ZAKSY

Marcelo Mendez jest jednym z kandydatów do roli nowego trenera Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Mendez już od pięciu lat mógł pracować w Polsce. W latach 2016 i 2017 ubiegał się bowiem na stanowisku trenera męskiej reprezentacji Polski. Wtedy jednak zarząd PZPS zdecydował się jednak na Włocha Ferdinando De Giorgi, a potem na Belga Vitala Heynena. Mendez to nie jedyne nazwisko łączone z najlepszą drużyną Europy.