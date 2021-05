"Powstali z popiołów", "ZAKSA zagrała na maksa" - Polska świętuje sukces siatkarzy

Finałowy mecz z Itas Trentino był popisem w wykonaniu siatkarzy z Kędzierzyna-Koźla. Po zwycięstwie 25:22 w dwóch pierwszych setach, w trzecim Polacy musieli uznać wyższość Włochów, którzy wygrali 25:20. Czwarty set był jeszcze bardziej emocjonujący, ale ostatecznie to ZAKSA wyszła z niego zwycięsko. Triumf 28:26, po asie serwisowym Łukasza Kaczmarka na zakończenie, i ostatecznie 3:1 w całym spotkaniu. To jednocześnie pierwsza wygrana polskiego zespołu w nowej erze siatkarskiej Ligi Mistrzów, a druga, jeśli brać pod uwagę także zwycięstwo Płomienia Milowice w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych.

Nie dziwią więc reakcje użytkowników Twittera. Po raz pierwszy od 43 lat polski klub okazał się najlepszym w Europie. Łukasz Jachimiak zwrócił uwagę na bohatera spotkania, którym niewątpliwie był Aleksander Śliwka. - Olek Śliwka stał się chyba jeszcze bardziej wkurzającym rywali zawodnikiem niż Ngapeth czy Kubiak - napisał na Twitterze.

ZAKSA miała w tym meczu swoje problemy. Co najważniejsze - w kluczowym momencie to siatkarze polskiego klubu okazali się najlepsi! - Powstali z popiołów w tym czwartym secie. Wielka ZAKSA! - napisał Tomasz Urban.

Polska siatkówka czekała na taki sukces 43 lata! ZAKSA najlepszą drużyną Europy!

- Tu nie ma co pisać. Jesteście Wielcy! - napisał z kolei Marek Magiera, komentator Polsatu Sport.

Emocje po zwycięstwie udzieliły się trenerowi ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Nikola Grbić po ostatnim gwizdku padł na parkiet, ukrywając swoją twarz w dłoniach.

- Ale piękny mecz. Fajnie, jak Polska drużynę wygrywa "Ligę Mistrzów". Długo trzeba było na to czekać, ale jest i to w jakim stylu - napisał Piotr Majchrzak, dziennikarz Sport.pl.

Polskie kluby też zdążyły już pogratulować sukcesowi wicemistrzowi Polski. "ZAKSA zagrała na maksa" - taki hashtag pojawił się na profilu Skry Bełchatów.

- 43 lata to stanowczo za długo. ZAKSA, wielkie brawa i słowa uznania dla Was, za to czego dokonaliście. Zasłużyliście na to w pełni! To była genialna kampania w LM - napisano z kolei na profilu Jastrzębskiego Węgla.