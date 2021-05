Po marzenia! ZAKSA - Trentino. Gdzie i kiedy oglądać finał Ligi Mistrzów? [TRANSMISJA]

Siatkarze ZAKSY nie podejdą do finałowego spotkania w najlepszych nastrojach. Kilkanaście dni temu drużyna z Kędzierzyna dwukrotnie przegrała z Jastrzębskim Węglem w finale PlusLigi 1:3, przez co nie zdołała obronić mistrzostwa Polski. Po zdobyciu Pucharu Polski, wielu określało podopiecznych Nikolo Grbicia najlepszą drużyną w kraju. Wydawało się, że możliwość zdobycia trzech trofeów stoi przed nimi otworem, jednak siatkarze z Jastrzębia-Zdroju pozbawili ich tego marzenia.

ZAKSA - Trentino. Pojedynek o złoto

W przeszłości polskim zespołom tylko dwa razy udało się dotrzeć do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. W sezonie 2011/2012 wyższość Zenitu Kazań musiała uznać PGE Skra Bełchatów (2:3), natomiast w kampanii 2014/2015 ten sam zespół pokonał Asseco Resovię Rzeszów 3:0.

W obecnym sezonie drużyna z Kazania ponownie była wymieniana w gronie głównych faworytów do zwycięstwa. W półfinale jednak lepsza okazała się właśnie ZAKSA - o awansie decydowało rewanżowe spotkanie i złoty set. Kędzierzynianie wygrali go 15:13 i stali się trzecim polskim zespołem, który dotarł do finału tych elitarnych rozgrywek.

Zadanie nie będzie łatwe, ponieważ Itas Trentino to jeden z najbardziej utytułowanych włoskich zespołów. 4-krotnie zdobywał mistrzostwo kraju i po trzy razy wywalczał puchar Włoch i Ligę Mistrzów. W półfinale obecnej edycji Itas okazał się lepszy od prowadzonego jeszcze przez selekcjonera reprezentacji Polski Vitala Heynena zespołu Sir Safety Perugia.

Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów między ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a Itasem Trentino rozpocznie się 1 maja 2021 roku o godzinie 20:30 w Weronie. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport oraz na stronie internetowej Ipla TV. Relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

