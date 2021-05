Zaksa gra historyczny finał Ligi Mistrzów. Polska czeka 43 lata! Gdzie i o której obejrzeć? [Transmisja TV, stream]

Siatkarze Zaksy przystąpią do meczu finałowego z włoskim zespołem po niespodziewanej porażce w finale mistrzostw Polski z Jastrzębskim Węgiel. Zespół z Kędzierzyna prowadzony przez Nikolę Grbicia ma szansę na drugie trofeum w sezonie. Wcześniej triumfował w Pucharze Polski, pokonując w finale Jastrzębski Węgiel 3:0.

W historii klubowej siatkówki dotychczas były tylko trzy przypadki, aby polska drużyna zagrała w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. W sezonie 2011/2012 PGE Skra Bełchatów przegrała z Zenitem Kazań 2:3, a w rozgrywkach 2014/2015 Asseco Resovia Rzeszów musiała uznać wyższość tej samej drużyny, ulegając jej 0:3. Natomiast w lutym 1978 roku po Puchar Europy sięgnęli zawodnicy Płomienia Milowice.

Zaksa grała mecze pełne emocji i dramatów

W obecnym sezonie Zaksa w niezwykle dramatycznych okolicznościach wywalczyła awans do wielkiego finału, pokonując w półfinale Zenita Kazań w złotym secie 15:13.

"Ostatnie 43 lata to dla polskiej siatkówki klubowej ciężar braku wielkiego sukcesu. Presja dojścia do finału, pojawienia się giganta na drodze danej drużyny i znoszenie porażki. Zawsze było blisko, brakowało niewiele, ale nigdy nie Rosjanom, Włochom czy Turkom. Zawsze Polakom, którzy do dziś muszą wspominać jeden sukces z 1978 roku. Nieważne jak piękny, ale jedyny. Uczucie niedosytu nie dawało spokoju pokonywanym i tym, którzy mieli świadomość, jak ważne szanse zostały zmarnowane" - pisał w swoim tekście Jakub Balcerski.

"Sebastianowi Świderskiemu przypomniał siebie sprzed lat, Waldemar Wspaniały widzi w nim nowego Gorana Vujevicia, a według Benjamina Toniuttiego ma wszystko, żeby być jednym z najlepszych na świecie. W statystykach tego sezonu Ligi Mistrzów wyprzedza Wilfredo Leona, Ricardo Lucarelliego, czy Earvina N'Gapetha, a w sobotni wieczór powalczy w Weronie o główne trofeum rozgrywek" - tak o Kamilu Semeniuku, największej broni Zaksy na mecz finałowy Ligi Mistrzów i przyszłym liderze reprezentacji Polski napisali dziennikarze Sport.pl, Jakub Balcerski i Łukasz Jachimiak.

Kto rywalem Zaksy?

Przeciwnicy ZAKSY, czyli Itas Trentino to jeden z najbardziej utytułowanych włoskich klubów. Na swoim koncie ma cztery mistrzostwa Włoch i trzy puchary Włoch. Trzykrotnie triumfował także w Lidze Mistrzów. Ostatni raz miało to miejsce w sezonie 2010/2011. W tym sezonie ligi włoskiej zakończyli swój udział na półfinale. Wyeliminowali ich późniejsi mistrzowie - Cucine Lube Civitanova. W półfinale Ligi Mistrzów natomiast Itas wyeliminował drużynę prowadzoną jeszcze wtedy przez selekcjonera reprezentacji Polski, Vitala Heynena - Sir Safety Perugia.

Oba zespoły ostatni raz mierzyły się ze sobą w sezonie 2017/2018. Trafiły wtedy do tej samej grupy w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W obu meczach 3:2 triumfowała ZAKSA.

Do tej pory największym sukcesem ZAKSY w Lidze Mistrzów było zajęcie trzeciego miejsca w sezonie 2002/2003. Z kolei w rozgrywkach 2001/2002, 2012/2013 i 2017/2018 udawało się im kończyć zmagania na czwartym miejscu.

Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów między ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a Itasem Trentino rozpocznie się 1 maja 2021 roku o godzinie 20:30 w Weronie. Transmisja będzie dostępna będzie w Polsacie Sport oraz na stronie internetowej Ipla TV. Relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.