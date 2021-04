Wielki finał Ligi Mistrzów. ZAKSA - Trentino. Gdzie i kiedy oglądać mecz? [TRANSMISJA]

Siatkarze ZAKSY podejdą do swojego pierwszego finału Ligi Mistrzów w nie najlepszych nastrojach. Drużyna z Kędzierzyna przegrała niedawno finał PlusLigi z Jastrzębskim Węglem i nie obroniła mistrzostwa Polski. Kędzierzynianie przegrali oba spotkania po 3:1, co było niemałą niespodzianką. Podopieczni Nikoli Grbicia do niedawna uchodzili za zdecydowanie najlepszą drużynę w Polsce. Zdobyli Puchar Polski i wydawało się, że mogą sięgnąć nawet po trzy trofea.

Itas Trentino eliminuje Vitala Heynena w półfinale. ZAKSA trzecim polskim zespołem w finale Ligi Mistrzów.

Do tej pory tylko dwukrotnie zdarzało się, że polski zespół grał w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Niestety żadnemu z nich nie udało się triumfować w tych rozgrywkach. W sezonie 2011/2012 PGE Skra Bełchatów przegrała z Zenitem Kazań 2:3, a w rozgrywkach 2014/2015 Asseco Resovia Rzeszów musiała uznać wyższość tej samej drużyny, ulegając jej 0:3. W tym sezonie Rosjanie po raz kolejny byli głównym faworytem do zwycięstwa, ale zostali wyeliminowani w półfinale właśnie przez ZAKSĘ po niesamowitym spotkaniu rewanżowym zakończonym złotym setem. Kędzierzynianie wygrali go 15:13 i stali się trzecim polskim zespołem, który zagra w finale LM.

Przeciwnicy ZAKSY, czyli Itas Trentino to jeden z najbardziej utytułowanych włoskich klubów. Na swoim koncie ma cztery mistrzostwa Włoch i trzy puchary Włoch. Trzykrotnie triumfował także w Lidze Mistrzów. Ostatni raz miało to miejsce w sezonie 2010/2011. W tym sezonie ligi włoskiej zakończyli swój udział na półfinale. Wyeliminowali ich późniejsi mistrzowie - Cucine Lube Civitanova. W półfinale Ligi Mistrzów natomiast Itas wyeliminował drużynę prowadzoną jeszcze wtedy przez selekcjonera reprezentacji Polski, Vitala Heynena - Sir Safety Perugia.

Oba zespoły ostatni raz mierzyły się ze sobą w sezonie 2017/2018. Trafiły wtedy do tej samej grupy w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W obu meczach 3:2 triumfowała ZAKSA.

Gdzie i kiedy oglądać finał Ligi Mistrzów ZAKSA – Trentino?

Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów między ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, a Itasem Trentino rozpocznie się 1 maja 2021 roku o godzinie 20:30 w Weronie. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w Polsacie Sport oraz na stronie internetowej Ipla TV. Relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.